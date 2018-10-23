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23.10.2018, 11:25

Французская АХА Group продала украинский страховой бизнес

Французская АХА Group продала украинский страховой бизнес

Покупателем двух украинских страховых компаний выступил канадский финансовый холдинг

Сегодня, 23 октября, АХА Group (Франция) объявила о продаже компании Fairfax Financial Holdings Limited (Fairfax, Канада) 100% акций страховых компаний АХА Страхование и АХА Страхование Жизнь, сообщается в пресс-релизе группы.

Завершение сделки подлежит обычным условиям закрытия, включая получение нормативных разрешений.

В компании уточнили, что 50% компании АХА Страхование принадлежит УкрСиббанку.

AXA Group - французская страховая и инвестиционная группа компаний, одна из крупнейших в мире. Штаб-квартира компании располагается в Париже, Франция.

Fairfax (Торонто, Канада) - холдинговая финансовая компания осуществляющая операции по инвестиционному менеджменту, страхованию имущества и ответственности и перестрахование.

Страховая компания АХА Страхование (Киев) является ведущей страховой компанией Украины. За І полугодие 2018 года собрала более 915,6 млн грн валовых страховых премий, что на 14%, больше, чем за соответствующий период 2017 года. Общий объем страховых выплат за этот период составил 455 млн грн, что на 17% больше, чем в прошлом году.

СК АХА Страхование представлена на украинском страховом рынке с 2007 года. АХА Страхование Жизнь зарегистрирована в июле 2013 года.

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Теги: страхование, бизнес, AXA Group
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