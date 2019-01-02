В США хакеры украли материалы страховщиков по делу 9/11

Хакеры из группы The Dark Overlord заявивли о получении доступа к данным о террористических атаках 11 сентября относительно страховщиков Всемирного торгового центра в США (World Trade Center), сообщает Укрстрахование.

По данным VICE News, заявление было сделано в канун Нового года и содержало требование о выкупе в обмен на неразглашение похищенной информации. Известно, что в похищенных документах содержится информация, которая имеет отношение к ряду страховщиков и юридических компаний, в частности Hiscox Syndicates, Лононский Lloyd’s и Silverstein Properties (США).

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"Hiscox Syndicates Ltd и Лондонский Lloyd’s являются одними из крупнейших страховщиков на планете/…/Мы будем давать много ответов о заговорах 9/11 через утечку 18 тыс. секретных документов", сообщается в заявлении.

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Группа взломщиков угрожает опубликовать ключи дешифрования похищенных файлов, если пострадавшие компании не заплатят выкуп в криптовалюте.

В Hiscox подтвердили утечку информации от юридической компании, которая консультировала страховщика, но при этом сообщили о том, что собственные системы Hiscox не пострадали.

"Одно из дел, которое юридическая фирма рассмотрела для Hiscox и других страховщиков, касалось судебных разбирательств, связанных с событиями 11 сентября, и мы считаем, что именно эта информация была похищена", - прокомментировали в Hiscox.