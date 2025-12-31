Кабмин утвердил медицинские гарантии на 191,6 млрд грн – Свириденко

Фото: Телеграмм Юлии Свириденко

Кабинет министров утвердил порядок реализации программы медицинских гарантий на 2026 год с финансированием более 191,6 миллиарда гривен. Капитализационная ставка за одного задекларированного пациента для семейных врачей возрастет до 1007,3 гривны, а программа будет охватывать 46 пакетов медицинских услуг. Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.

В ПМГ на 2026 год правительство сосредоточило финансирование на направлениях с наибольшей нагрузкой. Приоритет – сердечно-сосудистые заболевания: 3,2 млрд грн предусмотрено на лечение инсультов и 1,5 млрд грн – инфарктов.

Обновлены тарифы на кардиохирургические вмешательства, в частности коронарное шунтирование, а также усилена поддержка детской кардиохирургии.

Финансирование экстренной медицинской помощи возрастает до 12,7 млрд грн, программы "Доступные лекарства" – до 8,7 млрд грн. Отдельно увеличены расходы на лечение тяжелых ранений, реабилитацию после травм, инсультов и инфарктов, а также на стационарную психиатрическую помощь.

Отдельный акцент в ПМГ-2026 сделан на помощи детям и поддержке медицинских работников в прифронтовых регионах. Также внедряется новый пакет для детей до четырех лет, находящихся в наиболее уязвимых жизненных обстоятельствах с круглосуточной медицинской помощью и профессиональным уходом.

В 2025 году программой воспользовались почти 24 миллиона украинцев. За это время врачи оказали более 191 миллиона медицинских услуг – от обычных консультаций у семейного врача до сложных операций, лечения инсультов, инфарктов, онкологии и реабилитации.

Для многих пациентов эта помощь была решающей: лечение инсульта получили более 109 000 человек, инфаркта – около 36 000, еще сотни тысяч пациентов прошли онкологическое, психиатрическое, реабилитационное и паллиативное лечение.