Крупнейшая страховая компания Европы продает свой бизнес в России, но не полностью
Немецкая финансовая корпорация Allianz, крупнейшая страховая компания Европы, объявила о продаже контрольного пакета своего бизнеса в России. Об этом сообщается на сайте Allianz.
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Бизнес Allianz в России переходит под контроль российского ООО "Интерхолдинг", которому принадлежит бывшая "дочка" другого страхового гиганта Zurich Insurance. Zurich продал свой российский бизнес в мае, после чего СК "Цюрих" переименовали в СК "Зетта Страхование".
После завершения сделки Allianz будет принадлежать миноритарной части в объединенной компании в размере 49,9%.
"Соглашение, ставшее следствием решения Allianz сократить свое присутствие в России, направлено на обеспечение преемственности для клиентов и сотрудников российского подразделения", — говорится в пресс-релизе.
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