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25.02.2019, 10:33

МетЛайф благодаря банкам привлекла 1 млн клиентов

МетЛайф благодаря банкам привлекла 1 млн клиентов

Компания МетЛайф сотрудничает с рядом украинских банков в сегменте страхования

Компания по страхованию жизни МетЛайф планирует наращивать партнерство с украинскими банками. Об этом в интервью FinClub заявила глава правления страховой компании Моника Спадло-Коляно.

По ее словам, МетЛайф работает в сегменте банкострахования примерно два года. "Мы ориентируемся не столько на страхование жизни заемщиков, сколько на продажу клиентам банков простых страховых продуктов - например, программ по защите здоровья", - сказала Моника Спадло-Коляно.

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Она отметила, что в 2018 году в Украине более 1 млн банковских клиентов пользовались страховыми продуктами MetLife.

МетЛайф сотрудничает с Ощадбанком, ПриватБанком и Креди Агриколь Банком. "Но на этом останавливаться не планируем: будем искать новых партнеров", - сказала руководитель компании.

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Теги: Моника Спадло-Коляно, МетЛайф, страхование
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