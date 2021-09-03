НБУ приостановил лицензии двух страховых компаний

Национальный банк Украины (НБУ) применил к трем страховым компаниям меры воздействия за ряд нарушений, в том числе приостановил действие лицензий двух из них. Решения приняты 3 сентября.

Как сообщает пресс-служба НБУ, меры воздействия применены к АО "СК "Надия" (страхование жизни), ОДО "СК "Союз-Днепр" и ОДО СК "Ю.Эс.Ай" (обе страхование рисков).

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У всех трех страховщиков неудовлетворительное финансовое положение. Регулятор заявляет, что на протяжении длительного времени они не соблюдали норматив достаточности платежеспособности и достаточности капитала, а также другие обязательные финансовые нормативы и требования законодательства, что создает угрозу несостоятельности поглотить риски, связанные со страховой деятельностью.

В отношении СК "Надия" применена мера воздействия в виде временной приостановки действия лицензии. В НБУ подчеркнули, что страховщик не выполнил предыдущую меру воздействия и не устранил нарушения норматива платежеспособности и достаточности капитала в срок до 30 июня 2021 года. Нарушение этого норматива длится более 2,5 лет.

НБУ также временно приостановил лицензии ОДО СК "Союз-Днепр" за невыполнение предыдущей меры воздействия и не устранение нарушения норматива платежеспособности в установленный срок. Нарушение страховщиком этого норматива длится более 1 года. Он также не провел обязательный аудит годовой финансовой отчетности за 2020 год и не предоставил его регулятору.

Также НБУ применил к ОДО "СК "Ю.Эс.Ай" меру воздействия в виде обязательства устранить нарушения. Нацбанк в апреле уже применял к страховщику меру воздействия и временно приостановил действие лицензий, но страховщик не выполнил эту меру воздействия и не устранил нарушения норматива платежеспособности и достаточности капитала в срок до 3 июня 2021 года.

Все решения о применении мер воздействия вступают в силу 6 сентября. Устранить нарушения компании должны до 6 октября 2021 года.

9 июля НБУ исключил страховые компании Альянс-Гарант, Теком-Жизнь и Капитал-Страхование из государственного реестра финучреждений на основании их собственных заявлений.

К началу июля страховой рынок состоял из 162 рисковых (non-life) и 19 лайфовых (страхование жизни) страховых компаний.

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