НБУ закрыл дело о нарушениях страховой компании PZU Украина

Национальный банк Украины закрыл производство в деле о нарушениях страховой компании PZU Украина. Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка.

Решение принято Комитетом по вопросам надзора и регулирования деятельности небанковских учреждений после рассмотрения ходатайства компании, говорится в сообщении.

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Производство по данному делу открыл бывший регулятор небанковского финрынка – Нацкомфинуслуг – на основании жалобы физического лица о нарушении договора со стороны PZU Украина о предоставлении финансовых услуг.

НБУ получил дело в статусе "незавершенное", т.к. Нацкомфинуслуг остановила производство по нему из-за обращения истца в суд с требованием получить компенсацию от PZU Украина.

В результате, суды первой и апелляционной инстанции не удовлетворили требования истца.

Это стало основанием для НБУ, как нового регулятора небанковского финансового рынка, завершить процедуру, начатую Нацкомфинуслуг, и закрыть дело.

С 1 июля 2020 года вступил в силу закон о сплите, который предполагает не только ликвидацию Нацкомфинуслуг, но и предоставление дополнительных полномочий Нацбанку.

6 ноября НБУ сообщил, что с августа текущего года в Украине стало на 57 страховых компаний меньше.

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Роман Брыль

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