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НБУ закрыл дело о нарушениях страховой компании PZU Украина

28.12.2020, 17:23
НБУ закрыл дело о нарушениях страховой компании PZU Украина - Фото
Фото: PZU Україна/Facebook

Национальный банк Украины закрыл производство в деле о нарушениях страховой компании PZU Украина. Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка. 

Решение принято Комитетом по вопросам надзора и регулирования деятельности небанковских учреждений после рассмотрения ходатайства компании, говорится в сообщении.  

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Производство по данному делу открыл бывший регулятор небанковского финрынка – Нацкомфинуслуг –  на основании жалобы физического лица о нарушении договора со стороны PZU Украина о предоставлении финансовых услуг.

НБУ получил дело в статусе "незавершенное", т.к. Нацкомфинуслуг остановила производство по нему из-за обращения истца в суд с требованием получить компенсацию от PZU Украина.

В результате, суды первой и апелляционной инстанции не удовлетворили требования истца.

Это стало основанием для НБУ, как нового регулятора небанковского финансового рынка, завершить процедуру, начатую Нацкомфинуслуг, и закрыть дело.   

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Роман Брыль
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Национальный банк Украины страховая компания PZU Украина

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