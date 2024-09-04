Пассажир уже не платит: в Украине поменяли правила страхования поездки в транспорте

Теперь перевозчик страхует свою ответственность за ущерб, причиненный пассажиру

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Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры обновило механизм страхования поездки на автомобильном и городском электрическом транспорте. Об этом сообщает пресс-служба министерства.

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Раньше пассажир покупал билет на поездку, который предусматривал оплату страхового полиса. Таким образом он страховал себя за свой счет. Соответствующая информация указывалась в билете.

Теперь перевозчик страхует свою ответственность за ущерб, причиненный пассажиру, багажу и грузу, заключая со страховой компанией соответствующий договор страхования без привлечения к этим отношениям пассажира.

Таким образом, пассажир теперь не является стороной договора для возмещения причиненного ущерба в случае наступления страхового случая.

При наступлении страхового случая страховая компания платит возмещение по непосредственному обращению пассажира. Перевозчик также вправе инициировать процесс возмещения.

Также новые правила устанавливают минимальную страховую сумму, на которую перевозчик обязан застраховать ответственность в расчете на одного потерпевшего. Она составляет 320 000 грн за ущерб жизни и здоровью.