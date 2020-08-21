Последствия карантина. Страховые компании стали позже выплачивать возмещение по ДТП

Во втором квартале средний срок выплаты страхового возмещения по ДТП увеличился до 77 дней, тогда как в первом квартале составлял 69 дней. Об этом сообщила пресс-служба Моторного (транспортного) страхового бюро Украины.

"Причиной этого является введенный в Украине карантин в связи с пандемией COVID-19, который повлиял на работу офисов страховщиков, процессы урегулирования убытков, а также на возможность пострадавших оперативно предоставлять документы, необходимые для получения страховой выплаты", — отмечают в МТСБУ.

Во втором квартале в срок до 60 дней с даты ДТП урегулировано 55,3% требований, в срок до 90 дней — 69,9% требований, в срок до 120 дней — 77,4% требований.

Количество заключенных договоров обязательного страхования автогражданской ответственности во втором квартале составило 2,26 млн, что соответствует показателю за аналогичный период 2019 года.

В то же время сумма страховых платежей в апреле-июне 2020 года увеличилась на 19,9% по сравнению с апрелем-июнем 2019 года до 1,61 млрд грн.

Страховщики ОСАГО урегулировали во втором квартале более 30 300 требований пострадавших в ДТП. Этот показатель сократился на 8,7% по сравнению со вторым кварталом 2019 года, а сумма выплат уменьшилась на 1% и составила почти 602 млн грн.

Уменьшение количества урегулированных требований связано с сокращением количества ДТП во втором квартале 2020 года из-за карантина.

Лидерами по количеству заключенных договоров и суммам премий являются: страхования компания Оранта, страховая группа ТАС и УПСК.

В мае в МТСБУ сообщили о том, что количество жалоб на страховщиков ОСАГО в первом квартале выросло на 22%.

В июле стало известно о том, что украинцы активно переходят на e-полисы автогражданки.

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Підготовлено ЛІГА.Money за сприяння Проекту USAID "Трансформація фінансового сектору".

Виктор Рясной

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