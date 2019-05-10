Нацкомфинуслуг хочет избавиться от проблемных страховщиков

Члены Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сферах рынков и финансовых услуг одобрили новую редакцию закона "О системе гарантирования вкладов физических лиц". Об этом сообщает Finclub со ссылкой на соответствующее постановление Нацкомфинуслуг.

Согласно документу, комиссия предлагает передать работу с проблемными и неплатежеспособными страховыми компаниями от Нацкомфинуслуг Фонду гарантирования вкладов физлиц (ФГВФЛ) .



Ним предлагается обязать потенциальных участников системы гарантирования – страховые компании – отчислять часть премий (1% от размера уставного капитала в течение 30 дней после получения лицензии) в Фонд. В проекте закона говорится, что для гарантирования страховых выплат будет создан отдельный фонд, источниками наполнения которого будут начальные, регулярные, а также специальные сборы со страховщиков - участников Фонда.

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Действующие СК должны внести половину необходимой суммы в течение года после вступления в силу закона, а вторую половину - на протяжении двух лет. Регулярные взносы составят 1% от привлеченных премий в гривне и 1,2% - в валюте.



Документ также предлагает наделить ФГВФЛ правом выводить страховые компании с рынка, которым аннулировали лицензию.

В издании отметили, что законопроект предусматривает выплату за счет средств Фонда возмещения клиентам страховых компаний, которым Нацкомфинуслуг аннулировала лицензию после 23 ноября 2011 года.

Кроме того, этим же законопроектом Нацкомфинуслуг хочет передать Фонду работу с проблемными кредитными союзами: для них будет создан отдельный фонд гарантирования взносов членов кредитных союзов.