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04.07.2019, 16:59

Руководство страховой компании украло 40 млн грн вкладчиков - СБУ

Руководство страховой компании украло 40 млн грн вкладчиков - СБУ

Владельцы СК Гарант-Лайф обокрали 10 000 клиентов

Служба безопасности Украины (СБУ) разоблачила хищение топ-менеджерами и собственниками страховой компании Гарант-Лайф около 40 млн грн клиентов, сообщает пресс-служба ведомства.

Жертвами преступления в течение 2015-2016 годов стали более 10 000 человек.

Бывший председатель правления компании потратил украденные деньги на приобретение у подконтрольных предприятий с признаками фиктивности "мусорных" ценных бумаг по завышенной стоимости. Затем средства были присвоены топ-менеджером и владельцами страховой компании.

В СБУ сообщают, что провели следственные действия и собрали доказательства проведения сделки. Начато уголовное производство по по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса (присвоение и растрата чужого имущества), а экс-предправления обявлено о подозрении.

Следственно-оперативные действия продолжаются.

В феврале 2017 года клиенты Гарант-Лайф подали в суд на Национальную комиссию, осуществляющую государственное регулирование в сфере рынков финансовых услуг за допущение банкротства страховой компании.

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Теги: Гарант-Лайф, сбу, страховая компания
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