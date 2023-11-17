Страховая компания Укрзалізниці потеряла лицензию из-за рисковой деятельности

Национальный банк аннулировал все лицензии страхового общества "Мегаполис" и страховой компании "ТАСТ-Гарантия" из-за рисковой деятельности, угрожающей интересам страхователей и других кредиторов. Об этом сообщила пресс-служба регулятора в пятницу.

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В ходе проведения плановых инспекций регулятор обнаружил, что у обеих компаний есть проблемы со страховыми резервами и они заключают новые договоры страхования, имея просроченную кредиторскую задолженность по страховым выплатам. Таст-Гарантия к тому же дважды нарушила норматив по объему активов.

"Выявление фактов осуществления небанковским финансовым учреждением рисковой деятельности, угрожающей интересам вкладчиков и/или других кредиторов такого учреждения, является основанием для принятия решения об аннулировании лицензий. Решения об аннулировании лицензий указанным страховым компаниям вступают в силу с 17 ноября 2023 года", — сообщил регулятор.

После отзыва лицензий компании лишаются права заниматься страховой деятельностью, но не освобождаются от необходимости выполнять свои обязательства по договорам.

В ОДО "СТ Мегаполис" трое связанных между собой владельцев: Т.И.Т.У.Л., П.О.Л.И.С., И.Н. СТАНДАРТ, а бенефициарами Татьяна Радионова (49,6%) и Виктор Миколайчук (20%).

Крупнейшими акционерами ЧАО "СК ТАСТ-Гарантия" являются Укрзалізниця (65,62%, которые достались в "наследство" от Одесской железной дороги), Татьяна Сорокина (8,98%) и Наталья Резниченко (8,38%).