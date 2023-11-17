Страхова компанія Укрзалізниці втратила ліцензію через ризикову діяльність

Національний банк анулював усі ліцензії страхового товариства "Мегаполіс" і страхової компанії "ТАСТ-Гарантія" через ризикову діяльність, яка загрожує інтересам страхувальників та інших кредиторів. Про це повідомила пресслужба регулятора в п'ятницю.

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Під час проведення планових інспекцій регулятор виявив, що в обох компаніях є проблеми зі страховими резервами й вони укладають нові договори страхування, маючи прострочену кредиторську заборгованість за страховими виплатами. Таст-Гарантія до того ж двічі порушила норматив за обсягом активів.

"Виявлення фактів здійснення небанківською фінансовою установою ризикової діяльності, що загрожує інтересам вкладників та/або інших кредиторів такої установи, є підставою для ухвалення рішення про анулювання ліцензій. Рішення про анулювання ліцензій зазначеним страховим компаніям набирають чинності з 17 листопада 2023 року", – повідомив регулятор.

Після відкликання ліцензій компанії втрачають право займатися страховою діяльністю, але не звільняються від необхідності виконувати свої зобов'язання за договорами.

У ТДВ "СТ Мегаполіс" троє пов'язаних між собою власників: Т.И.Т.У.Л., П.О.Л.І.С., І.Н. СТАНДАРТ, а бенефіціарами є Тетяна Радіонова (49,6%) і Віктор Миколайчук (20%).

Найбільшими акціонерами ПрАТ "СК ТАСТ-Гарантія" є Укрзалізниця (65,62%, що дісталися в "спадок" від Одеської залізниці), Тетяна Сорокіна (8,98%) і Наталія Резніченко (8,38%).