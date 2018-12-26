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В РФ "за шпионаж" к 8 годам тюрьмы приговорили украинца
26.12.2018, 13:50

Страховщики готовятся к наплыву исков от клиентов Marriott

Страховщики готовятся к наплыву исков от клиентов Marriott

Ущерб от кибератаки на систему онлайн-бронирования отелей Marriott оценивается до $600 млн

Крупные страховые компании готовятся к большому количеству коллективных исков и заявлений о возмещении ущерба после крупной кибератаки и последовавшей за нею утечки персональных данных пользователей онлайн-системы бронирования отелей Marriott, сообщает Укрстрахование.

Предполагаемый застрахованный ущерб оценивается в диапазоне от $200 млн до $600 млн. Такой разброс стоимостной оценки ущерба обусловлен неопределенностью масштабов утечки данных и связанных с этим инцидентом последствий.

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Сообщается, что нарушение затронуло базу данных отелей бренда Starwood, в которой содержатся свыше 500 млн персональных данных, в том числе сведения о банковских картах и адресах электронной почты. По одной из версий, злоумышленники имели доступ к системе резервирования Marriott с 2014 года.

Напомним, в результате несанкционированного доступа в систему бронирования Starwood были похищены данные о гостях гостиниц Marriott International, расположенных по всему миру. По данным Reuters, хакеры, взломавшие компьютерную сеть гостиничной группы Marriott International могли собирать информацию для разведки КНР.

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Теги: Marriott, страхование, хакеры
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