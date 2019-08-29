Tesla вышла на рынок страховых услуг

Компания Tesla 28 августа запустила новую услугу Tesla Insurance. Об этом компания сообщает в своем блоге.

"Tesla Insurance предлагает всеобъемлющее покрытие и урегулирование претензий для клиентов в Калифорнии, а в будущем она распространится и на другие штаты США", - говорится в сообщении.

Как отмечают в компании, страховка предлагается владельцам Tesla по ставкам на 20% ниже рыночных, а в некоторых случаях - и на 30%. Более низкая цена обоснована тем, что компания досконально знает свои автомобили.

Владельцы Tesla в Калифорнии могут приобрести полис всего за минуту через сайт. Те же, кто только планирует купить авто, могут запросить страховку до поставки, но после присвоения VIN учетной записи Tesla.

В компании утверждают, что ежемесячный платеж не содержит скрытых сборов, и клиенты могут отменить или изменить свой страховой полис в любое время.