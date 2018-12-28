Украина отказывается от ручного оформления Зеленых карт - МТСБУ

С 1 января 2019 года оформление полисов Зеленых карт проводится путем автоматической печати. Об этом сообщает пресс-служба Моторно-транспортного страхового бюро Украины (МТСБУ).

В случае выявления факта оформления Зеленых карт вручную после 1 января МТСБУ рекомендует страховым органам других стран обращать дополнительное внимание на действие таких договоров страхования.

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26 декабря МТСБУ проинформировало Совет Бюро о переходе украинских страховщиков-полных членов МТСБУ на оформление украинских Зеленых карт путем автоматической печати.

Напомним, Госпогранслужба запретит выезд за рубеж водителям с недействительными страховыми сертификатами.