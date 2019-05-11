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11.05.2019, 12:31

В 2020 году страховая медицина дойдет до больниц - Гройсман

В 2020 году страховая медицина дойдет до больниц - Гройсман

Премьер-министр рассказал о создании прообраза государственной страховой медицины

Медицина в Украине нуждается в системных изменениях. Фактически сегодня создается прообраз государственной страховой медицины. Об этом заявил премьер-министр Владими Гройсманпередает пресс-служба Кабината министров.

"Мы фактически сегодня создаем прообраз государственной страховой медицины, я думаю, что уже ни у кого нет сомнения, особенно когда речь идет о первичном звене медицины. Мы идем дальше, и в 2020 году будут еще более впечатляющие результаты, которые уже будут достигнуты до уровня больниц", - сказал Гройсман.

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Он также отметил, что пока эти изменения происходят только на уровне поликлиник, амбулаторий семейного врача, сельской медицины. "В 2020 году мы выйдем на уровень больниц. И в этом году мы тоже начинаем изменения в системе экстренной медицины", - подчеркнул Гройсман.

По его словам, уже в этом году ситуация улучшится и правительство продолжит все программы поддержки медицинской сферы.

Ранее и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун заявила, что новая система здравоохранения будет продолжать работать и развиваться независимо от политических событий. 

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Теги: страховая медицина, владимир гройсман, медреформа, медицина
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