В НБУ обещают гарантирование денег клиентов страховых компаний

Клиенты страховых компаний и кредитных союзов получат гарантии, аналогичные тем, которые имеют банковские вкладчики. Об этом заявила первый замглавы Национального банка (НБУ) Екатерина Рожкова во время брифинга 16 сентября.
"Мы говорим о потенциальной необходимости создания фондов гарантирования для страховых компаний, привлечение кредитных союзов в систему гарантирования вкладов", - сказал она.
Для этого необходимо внедрить пропорциональное регулирование, которое позволит снизить риски этих компаний, уточнила Рожкова.
Идея гарантирования денег клиентов страховых компаний и кредитных союзов обсуждается не первый год. В 2017 году финансовый комитет Верховной Рады разработал законопроект о кредитных союзах, который содержал соответствующую норму, но в 2018 году парламент его отклонил. В 2019 году Нацкомфинуслуг предлагала гарантировать сбережения клиентов компаний по страхованию жизни.