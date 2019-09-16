В НБУ обещают гарантирование денег клиентов страховых компаний

Клиенты страховых компаний и кредитных союзов получат гарантии, аналогичные тем, которые имеют банковские вкладчики. Об этом заявила первый замглавы Национального банка (НБУ) Екатерина Рожкова во время брифинга 16 сентября.

"Мы говорим о потенциальной необходимости создания фондов гарантирования для страховых компаний, привлечение кредитных союзов в систему гарантирования вкладов", - сказал она.

Для этого необходимо внедрить пропорциональное регулирование, которое позволит снизить риски этих компаний, уточнила Рожкова.