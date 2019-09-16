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В НБУ обещают гарантирование денег клиентов страховых компаний

В НБУ обещают гарантирование денег клиентов страховых компаний
16.09.2019, 19:43

Для страховых компаний и кредитных союзов планируют создать фонды гарантирования

Клиенты страховых компаний и кредитных союзов получат гарантии, аналогичные тем, которые имеют банковские вкладчики. Об этом заявила первый замглавы Национального банка (НБУ) Екатерина Рожкова во время брифинга 16 сентября.

"Мы говорим о потенциальной необходимости создания фондов гарантирования для страховых компаний, привлечение кредитных союзов в систему гарантирования вкладов", - сказал она.

Для этого необходимо внедрить пропорциональное регулирование, которое позволит снизить риски этих компаний, уточнила Рожкова.

  • Идея гарантирования денег клиентов страховых компаний и кредитных союзов обсуждается не первый год. В 2017 году финансовый комитет Верховной Рады разработал законопроект о кредитных союзах, который содержал соответствующую норму, но в 2018 году парламент его отклонил. В 2019 году Нацкомфинуслуг предлагала гарантировать сбережения клиентов компаний по страхованию жизни. 

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страхование екатерина рожкова гарантирование вкладов
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