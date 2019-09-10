В сентябре может подорожать автогражданка

Полисы обязательного страхования гражданской ответственности водителей (ОСАГО) могут подорожать в пределах 10%. Об этом UBR сообщили в Моторном транспортном страховом бюро Украины (МСТБУ).

Рост цен обусловлен вступлением в силу с 21 сентября распоряжения Нацкомфинуслуг №538 от 09.04.2019 г. "О внесении изменений в некоторые нормативно-правовые акты по вопросам обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств".

При этом в МТСБУ отмечают, что вместе с ростом стоимости полиса, по договорам ОСАГО увеличатся на 30% страховые суммы (лимиты ответственности). "Так что незначительный рост цен будет компенсироваться повышением качества страховой защиты", - сказали в МТСБУ.

Для расчета стоимости полисов документом вводятся коэффициенты и повышается граничная сумма выплат водителям. Лимиты по выплатам вырастут с 100 000 грн до 130 000 грн за ущерб имуществу, и с 200 000 грн до 260 000 грн за ущерб жизни и здоровью.

Для авто с иностранной регистрацией коэффициент составит от 5 до 10, вместо 2-4. Для электромобилей - 0,9 вне зависимости от мощности.

По новым правилам коэффициент будет рассчитываться, исходя из места регистрации и проживания владельца, а не регистрации автомобили, как это было до сих пор.

Коснулись изменения и системы бонус-малус (учитывает, часто ли водитель попадал в ДТП): они будут как понижающими (до 0,9), так и повышающими - до 1,8 в зависимости от страховой истории клиента.

Согласно данным МТСБУ, средняя цена автогражданки по итогам первого полугодия 2019 года составила 603 грн, что почти на 8% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (560 грн). Соответственно, новая стоимость вырастет до 660-690 грн.

Стоимость полиса будет зависеть и от того, отличается ли место выдачи свидетельства о регистрации автомобиля от места проживания владельца, указанного в документах.

Учитывая уровень выплат и в связи с увеличением размеров страховых сумм, стоимость договора в зависимости от места регистрации повысится на 25% для Львова, на 40% для Борисполя, Боярки, Броваров, Василькова, Вышгорода, Вишневого, Ирпеня; на 119% для Бучи и Обухова.