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В сентябре может подорожать автогражданка

В сентябре может подорожать автогражданка
10.09.2019, 16:46

Стоимость полиса ОСАГО в среднем может вырасти на 10%, при этом выплаты увеличатся на 30%

Полисы обязательного страхования гражданской ответственности водителей (ОСАГО) могут подорожать в пределах 10%. Об этом UBR сообщили в Моторном транспортном страховом бюро Украины (МСТБУ).

Рост цен обусловлен вступлением в силу с 21 сентября распоряжения Нацкомфинуслуг №538 от 09.04.2019 г. "О внесении изменений в некоторые нормативно-правовые акты по вопросам обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств".

При этом в МТСБУ отмечают, что вместе с ростом стоимости полиса, по договорам ОСАГО увеличатся на 30% страховые суммы (лимиты ответственности). "Так что незначительный рост цен будет компенсироваться повышением качества страховой защиты", - сказали в МТСБУ.

Для расчета стоимости полисов документом вводятся коэффициенты и повышается граничная сумма выплат водителям. Лимиты по выплатам вырастут с 100 000 грн до 130 000 грн за ущерб имуществу, и с 200 000 грн до 260 000 грн за ущерб жизни и здоровью.

Для авто с иностранной регистрацией коэффициент составит от 5 до 10, вместо 2-4. Для электромобилей - 0,9 вне зависимости от мощности.

По новым правилам коэффициент будет рассчитываться, исходя из места регистрации и проживания владельца, а не регистрации автомобили, как это было до сих пор.

Коснулись изменения и системы бонус-малус (учитывает, часто ли водитель попадал в ДТП): они будут как понижающими (до 0,9), так и повышающими - до 1,8 в зависимости от страховой истории клиента.

Согласно данным МТСБУ, средняя цена автогражданки по итогам первого полугодия 2019 года составила 603 грн, что почти на 8% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (560 грн). Соответственно, новая стоимость вырастет до 660-690 грн.

Стоимость полиса будет зависеть и от того, отличается ли место выдачи свидетельства о регистрации автомобиля от места проживания владельца, указанного в документах.

Учитывая уровень выплат и в связи с увеличением размеров страховых сумм, стоимость договора в зависимости от места регистрации повысится на 25% для Львова, на 40% для Борисполя, Боярки, Броваров, Василькова, Вышгорода, Вишневого, Ирпеня; на 119% для Бучи и Обухова.

  • В марте водителям разрешили показывать полис ОСАГО со смартфонов.\
  • Обязательный техосмотр для личных авто предлагают возобновить с 2022 года. Обязательный техосмотр личных авто в Украине был отменен в 2011 году. Новые требования вводятся в соответствии с Директивой 2014/45/ЕС.

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ОСАГО автогражданка
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