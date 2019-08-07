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В Украине подешевела "Зеленая карта"

В Украине подешевела "Зеленая карта"
07.08.2019, 15:47

МТСБУ рассказали, насколько подешевели полисы для поездок по Европе и постсоветским странам

С 7 августа полисы "Зеленая карта" для выезжающих за рубеж на автотранспорте, подешевеют на 4,4%, пишет Finclub со ссылкой на данные МТСБУ.

Стоимость "Зеленой карты" в Украине на 15 дней для поездок по Европе для легковых автомобилей снизится до 687 грн (ранее 719 грн), для автобусов – до 2 584 грн (2 702 грн), для грузовых автомобилей – до 1 622 грн (1 696 грн).

Стоимость "Зеленой карты" на один месяц для легковых автомобилей составит 1 095 грн (ранее 1 145 грн), автобусов – 3 588 грн (3 753 грн), грузовиков – 2 153 грн (2 251 грн).

Стоимость полугодового и годового полисов "Зеленая карта" для легковых автомобилей составит 4 860 грн и 6 017 грн соответственно, для автобусов – 12 561 грн и 23 328 грн, для грузовых автомобилей – 10 193 грн и 19 237 грн соответственно.

Стоимость полисов для поездок в Азербайджан, Беларусь, Молдову и РФ для легковых автомобилей на 15 дней составит 501 грн, один месяц – 737 грн, полгода – 1 689 грн, год – 2 405 грн.

Полисы "Зеленая карта" реализуются с 2009 года двух видов: вся Европа и Беларусь, Молдова и Россия. Также с 1 января 2016 года украинские полисы "Зеленая карта" начали действовать на территории Азербайджана.

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