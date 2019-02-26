В Великобритании выпустили первые бонды для защиты от терактов

Компания Pool Re, которая занимается перестраховкой бизнеса от терроризма в Великобритании и поддерживается государством, разместила первые в мире катастрофные бонды на сумму 75 млн фунтов стерлингов. Об этом сообщается на сайте Pool Re.

Трехлетние бонды на 75 млн фунтов стерлингов с купоном 5,9% размещаются через SPV-компанию Baltic PCC Ltd.

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Ценные бумаги являются первым в истории договором страхования ценных бумаг (ILS), предназначенным исключительно для покрытия риска, связанного с терроризмом. Он охватывает физический ущерб, возникающий в результате террористических атак на основе возмещения ущерба, включая химические, биологические, радиологические и ядерные атаки, а также ущерб, связанный с кибер-триггером, говорится в сообщении.



Облигации, позволяющие клиентам Pool Re напрямую застраховать связанные с терроризмом риски, обеспечивают выплату в том случае, если ущерб от терактов превысит 500 млн фунтов стерлингов.

Pool Re была создана в 1993 году при поддержке правительства Великобритании после теракта ИРА в апреле 1992 года у здания Балтийской биржи в лондонском Сити. Страховой ущерб тогда составил 650 млн фунтов стерлингов. Изначально Pool Re защищала британские компании от ущерба в результате терактов ИРА, однако с годами круг ее обязанностей расширился. С момента основания Pool Re обеспечивает защиту экономики Великобритании и настоящее время покрывает более 2 трлн фунтов стерлингов в коммерческой собственности.

Катастрофный бонд (англ. Catastrophe Bond - CAT) - это высокодоходный долговый инструмент, который обычно связан со страховкой и предназначен для сбора денег в случае катастрофы, такой как ураган или землетрясение. У него есть специальное условие, которое гласит, что если эмитент, такой как страховая или перестраховочная компания, понесет убытки от определенной заранее определенной катастрофы, то его обязанность выплатить проценты и/или погасить основную сумму.