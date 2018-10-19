Верховный суд отменил оправдательный приговор экс-главе Оранты

Суд удовлетворил иск БТА Банка и отменил оправдательный приговор бывшей предправления Оранты Елене Болотовой

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Кассационный уголовный суд в составе Верховного Суда 18 октября удовлетворил иск БТА Банка и отменил решение Апелляционного суда Киева, которым ранее экс-глава страховой компании Оранта Елена Болотова была признана невиновной. Об этом пишет FinClub.

Болотова обвиняется в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 367 УК Украины (служебная халатность). По данным следствия, будучи главой правления страховой компании, она приняла в 2008 году ряд неэффективных решений по отчуждению знаков для товаров и услуг на коммерческое наименование "Оранта", что привело к утрате активов и нанесению убытков компании на $10 млн.

БТА Банк добивается также привлечения к ответственности сообщников Елены Болотовой – бывшего главы наблюдательного совета Оранты Олега Спилки и экс-члена набсовета Александра Тыминского.

Их объявили в розыск в апреле прошлого года. Сейчас они скрываются за пределами Украины.

Правоохранители предъявили подозрение Спилке и Тыминскому по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах или организованной группой) с санкцией до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.