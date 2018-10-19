Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
UAExport
Fintech
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Телеком
Технологии
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Мнения
Инфографика
Архив
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:

Расстрел в Керчи: тысячи людей прощаются с погибшими - фото
19.10.2018, 10:25

Верховный суд отменил оправдательный приговор экс-главе Оранты

Верховный суд отменил оправдательный приговор экс-главе Оранты

Суд удовлетворил иск БТА Банка и отменил оправдательный приговор бывшей предправления Оранты Елене Болотовой

Кассационный уголовный суд в составе Верховного Суда 18 октября удовлетворил иск БТА Банка и отменил решение Апелляционного суда Киева, которым ранее экс-глава страховой компании Оранта Елена Болотова была признана невиновной. Об этом пишет FinClub.

Болотова обвиняется в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 367 УК Украины (служебная халатность). По данным следствия, будучи главой правления страховой компании, она приняла в 2008 году ряд неэффективных решений по отчуждению знаков для товаров и услуг на коммерческое наименование "Оранта", что привело к утрате активов и нанесению убытков компании на $10 млн.

БТА Банк добивается также привлечения к ответственности сообщников Елены Болотовой – бывшего главы наблюдательного совета Оранты Олега Спилки и экс-члена набсовета Александра Тыминского.

Их объявили в розыск в апреле прошлого года. Сейчас они скрываются за пределами Украины.

Правоохранители предъявили подозрение Спилке и Тыминскому по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах или организованной группой) с санкцией до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Читайте также

Помоги себе сам. Как выбрать медицинскую страховку 25.09.2018ОВГЗ-революция. Страховые компании уходят из банков 23.02.2018
Отправить:
Распечатать:
Теги: БТА Банк, Оранта, суд, страхование, Елена Болотова
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
 