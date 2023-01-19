Владелец банка "Пивденный" закрыл свою страховую компанию

Фото: пресс-служба НБУ

Владелец банка "Пивденный" Юрий Родин закрыл свою страховую компанию "Теком". Об этом сообщил Национальный банк, являющийся регулятором как банковского, так и страхового рынка Украины.

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4 ноября 2022 года акционеры ЧАО СК "Теком" на общем собрании решили прекратить страховую деятельность, сохранив компанию как юридическое лицо.

16 января 2023 года комитет НБУ по надзору и регулированию деятельности рынков небанковских финансовых услуг разрешил компании прекратить страховую деятельность.

Для этого она должна выполнить все свои обязательства, связанные со страховой деятельностью, и подать ходатайство об отзыве лицензий.

Страховой портфель СК "Теком" формировался по медицинскому страхованию (29%), страхованию автомобильного транспорта (27%), страхованию имущества и огневых рисков (29%). По состоянию на 30 сентября 2022 года объем страховых премий компании составил 23,5 млн грн, стоимость активов – 371,3 млн грн, страховые резервы – 18,5 млн грн.

Доля рынка компании по страховым премиям составляет 0,11%.