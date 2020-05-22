«Зеленая карта» подешевела на 4% - МТСБУ

Моторное (транспортное) страховое бюро Украины (МТСБУ) установило новые тарифы на полисы "Зеленая карта" для тех, кто едет за границу на авто, сообщает организация на сайте. МТСБУ снизило стоимость страховых сертификатов "Зеленая карта" на 4%.

Стоимость "Зеленой карты" в Украине на 15 дней для поездок по Европе на легковых авто снижается до 712 грн (ранее 741 грн), автобусах - до 2667 грн (2785 грн), грузовых автомобилях - до 1681 грн (1748 грн).

Стоимость полиса на один месяц для легковых составляет 1134 грн (ранее 1180 грн), автобусов - 3719 грн (3868 грн), грузовиков - 1681 грн (2321 грн).

Стоимость полугодового и годового полисов "Зеленая карта" для легковых автомобилей составляет 5032 грн и 6235 грн соответственно, для автобусов - 13017 грн и 24173 грн, для грузовых автомобилей - 10562 грн и 19934 грн соответственно.

Стоимость полисов для поездок в Азербайджан, Беларусь, Молдову и Россию на легковых авто на 15 дней составляет 519 грн, один месяц - 763 грн, полгода - 1757 грн, год - 2492 грн.

В этом году тарифы росли дважды: 20 марта на 4,7% и 1 апреля на 4,4%.

"Зеленая карта" - система страховой защиты потерпевших в дорожно-транспортном происшествии независимо от страны их местожительства и страны регистрации транспортного средства. "Зеленая карта" распространяется на 47 стран Европы, Азии и Африки.

В Украине полисы "Зеленая карта" реализуются с 2009 года двух видов: для Европы и для Беларуси, Молдовы и России. Также с 1 января 2016 года украинские полисы "Зеленая карта" начали действовать на территории Азербайджана.