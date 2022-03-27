Zurich Insurance убрала Z из логотипа в соцетях, чтобы не ассоциироваться с агресией РФ

Швейцарская страховая компания Zurich Insurance решила временно изменить свой логотип – белую букву Z на синем фоне – в соцсетях, чтобы не ассоциироваться с российской агрессией против Украины, пишет Reuters.

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"Мы временно отказываемся от использования буквы Z в социальных сетях, где она отображается обособленно и может быть неправильно истолкована", – заявила компания.

Теперь вместо логотипа компания использует слово Zurich на синем фоне.

Российские войска используют букву Z в качестве опознавательного знака, ее наносят на танки, бронетехнику, автомобили и другую технику. Эта буква быстро стала элементом пропаганды и символом поддержки военной агрессии против Украины.

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Zurich Insurance ранее заявила, что не будет больше привлекать новых клиентов в России и не будет продлевать действующие соглашения с местными компаниями.

Андрей Водяный

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