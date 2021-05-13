Судьи, прокуроры и депутаты получают спецпенсии. Во сколько они обходятся? Разбор

В 2021 году государство потратит 56,7 млрд грн на "специальные пенсии". Среди получателей – большая группа госслужащих. Это справедливо? (укр.)

Новина про те, що середні витрати держави на пожиттєве утримання одного судді-пенсіонера складають майже 68 000 гривень, тоді як середня пенсія у 2021 році ледь перевищує 3500 грн, стала одним з найбільш читаних матеріалів на LIGA.net.

Однак судочинці у відставці – далеко не єдина категорія українців, які займають особливе місце у системі пенсійного забезпечення.

Таких громадян в Україні – більше 700 000. Майже усі вони у своєму професійному житті так чи інакше були пов’язані з державними структурами, а тепер – отримують так звані "спеціальні пенсії". У 2021 році держава витратить на них 56,7 млрд грн, або майже десяту частину бюджету Пенсійного фонду.

Хто та за що отримує від держави особливе утримання на пенсії та про які суми йдеться?

LIGA.net дослідила це питання на підставі даних Пенсійного фонду України та ряду законів.

Як давно та навіщо в Україні існують спеціальні пенсії

Спеціальні пенсії за гроші Пенсійного фонду та Державного бюджету України виплачують окремим категоріям громадян. Зазвичай – в залежності від роду зайнятості. Ці пенсії – не винахід останніх років. З ними Україна живе ледь не від отримання незалежності.

Для суддів та народних депутатів спецпенсії були передбачені ще у 1992 році. Для державних службовців вперше зафіксовані – від 1993 року. Для прокурорів – від 1994 року.

Навіщо їх вигадали? У пострадянський час це був метод заохочення до роботи на посадах з низькими зарплатами, пояснює LIGA.net ексміністр соціальної політики Павло Розенко. Зараз спецпенсії – пережиток пострадянської системи, вважає він.

Всього спецпенсії регулюються 15 окремими законами. Відповідно, призначати або скасовувати їх може тільки Верховна Рада.

Після пенсійної реформи 2015 року спецпенсії для більшості категорій скасували. Однак закон не працює заднім числом і не скасовує вже призначені спецпенсії, пояснює Розенко.

Хто і скільки щомісяця може отримує "особливу" пенсію з держбюджету? В Пенсійному фонді виділяють понад десять груп таких громадян.

Ось детальний список.

Судді

Судді мають право на довічне утримання в розмірі 50% від своєї зарплати, незалежно від рівня заробітку. Ще 30 років тому пенсія складала 80% від зарплати. Ця категорія отримує найбільшу середню пенсію.

В Україні 3546 суддів-пенсіонерів. В середньому кожен з них отримує 82 146 грн на місяць. Виходить, що в 2021 році на суддів у відставці (0,03% всіх пенсіонерів) припадає 3,49 млрд грн пенсій (0,70% бюджету ПФУ).

Цікаво, що в 2016 році Верховна Рада спробувала обмежити максимальні виплати суддям. Тоді Конституційний суд визнав це рішення неконституційним і повернув спецпенсії у вигляді довічного грошового утримання.

Працівники прокуратури

Прокурори мають право на спеціальну пенсію за вислугу років в розмірі 60% від своєї зарплати. Ще 16 років тому така пенсія складала 80% від ставки. В Україні 6171 пенсіонерів-прокурорів. Середня пенсія – 18 619 грн на місяць.

В 2021 році на спецпенсії працівникам прокуратури закладено 1,37 млрд грн. Це 0,28% від бюджету Пенсійного фонду.

Народні депутати

Нардепи-пенсіонери до 2017 року мали право на пенсію в 60-80% від зарплати. З 2017-го депутати почали отримувати пенсію на загальних засадах. Однак закон не діє заднім числом, а тому високі пенсії збереглися для тих, хто отримував їх раніше.

В Україні 820 таких депутатів-пенсіонерів. В середньому кожен з них отримує 15 182 грн на місяць. На цю групу (0,01% від усіх пенсіонерів) за рік припадає 149 млн грн.

Держслужбовці

До 2015 року працівники державних структур мали право на пенсію в 60% від зарплати. При цьому вона не мала перевищувати 17 690 грн. Відтоді держслужбовців перевели на звичайний пенсійний режим.

Зокрема отримати таку пенсію можуть:

керівники і заступники голів Офісу президента і апарату ВРУ,

перші заступники міністрів, спеціалісти міністерств;

голови, їхні заступники і спеціалісти ОДА і КМДА.

Також спеціальні пенсії поширюються на службовців Нацбанку і дипломатів.

Всього таких пенсіонерів в Україні – 38 079. Це третя за розмірами "спецгрупа". Середня місячна виплата – 4532 грн. На ці 0,37% всіх пенсіонерів припадає 2,07 млрд грн (0,42% бюджету ПФУ).

Науковці

За законом, викладачі та науковці вишів також мають право на спецпенсії. Їх отримує 1733 науковці. До 2017 року вони складали 60% від зарплати.

Зараз же в середньому така пенсія складає 2629 грн. В 2021 році на це виділили 54,6 млн грн.

ЗМІ

Згідно закону, мова, вірогідно, йде про працівників державних ЗМІ, які вийшли на пенсію.

В Україні 999 таких пенсіонерів. Середня місячна сума виплат – 3951 грн. На це в бюджеті ПФУ закладено 47,3 млн грн на 2021 рік.

Місцеве самоврядування

Зараз спецпенсію отримують 8983 посадовці місцевого самоврядування. Середня місячна виплата 3105 грн. На це Пенсійний фонд виділив 333,4 млн грн в 2021 році.

До 2007 року вони також мали право на дострокову пенсію за віком.

Митники

Право на спецпенсію мають чиновники митних органів. До 2012 року розмір такої пенсії не мав перевищувати 12 мінімальних пенсій, 9864 грн на той час.

На початок 2021 року в Україні було 167 таких пенсіонерів. Їхня середня пенсія – 5398 грн на місяць. На рік на цю категорію закладено 10,8 млн грн.

Помічники нардепів

З 2016 року пенсії помічника-консультанта парламентарів виплачуються на загальних засадах. До цього вони мали право на спецпенсії, які виплачуються досі.

Таких пенсіонерів – 234. Середня пенсія – 3732 на місяць. За рік ПФУ видає на них 10,4 млн грн.

Колишні міністри

Це друга найменша група спецпенсіонерів: їх 52 особи. Середня пенсія за місяць у колишніх топ-посадовців – 14 213 грн. В цьому році на них виділили 8,8 млн грн.

Державні судові експерти

Це найменша категорія спецпенсіонерів: всього 13 осіб. Судексперти державних спецустанов в середньому отримують пенсію в 5643 грн. На них в 2021 році витратять 880 400 грн.

Чорнобильці

Люди, які постраждали від наслідків Чорнобильської катастрофи – друга найбільша категорія серед спецпенсіонерів.

Це ліквідатори, опромінені та учасники ліквідацій інших ядерних аварій. Всього їх 72 539 особи. Середня місячна пенсія – 9 200 грн. Річний видаток з бюджету Пенсійного фонду – 8 млрд грн.

Силовики

Найбільша група спецпенсіонерів – експрацівники силових структур. Всього їх 605 820 осіб. Середня сума виплат за місяць – 5657 грн. На цю категорію виділяють найбільше грошей серед спецпенсій: 41,1 млрд грн.

Зокрема, таку пенсію можуть отримати:

офіцери, контрактники та надстроковики ЗСУ;

працівники МВС та поліції;

топ-чиновники податкової міліції;

працівники державної пожежної охорони;

силовики колишнього СРСР.

Розенко додає, що існування спецпенсій для військових пов’язано з особливостями військової служби і грошового забезпечення.

Що робити зі спецпенсіями

Розенко вважає, що в ідеалі мало б лишитися дві пенсійні системи: загальна та для військовослужбовців (не враховуючи виплат чорнобильцям).

Теперішня ж ситуація зі спецпенсіями має кілька важливих наслідків: розчарування в державі та почуття несправедливості.

"Для самої пенсійної системи це якихось наслідків не має, тому що кількість цих пенсіонерів – невелика. Але для системи справедливості в державі і недовіри до органів влади це має колосальне значення, – підсумовує ексміністр. - Є значна кількість людей, які не розраховують на пенсію, а працюють в тіні, а це – основний бич Пенсійного фонду".

Спецпенсії – одна з причин хронічного дефіциту ПФУ (у 2021 році сягає близько 200 млрд грн, видатки на спецпенсії – 56,7 млрд грн), відзначала директорка Інституту демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи НАНУ Елла Лібанова. Така суттєва різниці між пенсйними виплатами різним категоріям громадян фактично консервує діру у Фонді, додає вона.

"Пенсії з солідарної системи мають бути наближені до прожиткового мінімуму (чесно обчисленого), скоригованого на коефіцієнт страхового стажу – щоб заохочувати людей працювати легально, – вважає Лібанова. – Все інше – заробляй або накопичуй собі сам".

Автор заглавного изображения: Alimaisa

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.