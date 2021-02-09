68 000 грн в месяц. Пенсионный фонд сравнил пожизненное содержание судей и обычные пенсии

Средние расходы на пожизненное содержание 3538 судей составляют 67 961 грн на человека в месяц. В то же время, 8 млн или 74,8% украинских пенсионеров получают пенсии по возрасту в среднем размере в 3539 грн, сообщает пресс-служба Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

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1,4 млн человек получают пенсию по инвалидности – в среднем 2859 грн. Около 641 тыс. граждан ежемесячно получают 3249 грн социальной помощи в качестве компенсации за потерю семейного кормильца. 604 тыс. граждан получают в среднем 4763 гривен пенсий за выслугу лет. Средние социальные пенсии – 1796 грн для 72 тыс. граждан.

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По данным ПФУ, по состоянию на 1 января 2021 года в Украине насчитывалось 11,1 млн пенсионеров, из них 2,7 млн человек – работающие пенсионеры. Средний размер пенсионной выплаты составляет 3507 грн.

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По данным Министерства социальной политики, около 300 000 украинских пенсионеров получают государственную пенсию в размере более 10 000 грн. Это – всего 3% от общего количества получателей пенсионных выплат по возрасту в Украине.

Согласно отчету Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, 86 000 человек в Украине получают дополнительную пенсию от негосударственных пенсионных фондов (НПФ)

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Юлия Кузнецова

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