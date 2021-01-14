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Дополнительные пенсии. Почти сто тысяч украинцев получают выплаты от частных фондов

14.01.2021, 18:51
Дополнительные пенсии. Почти сто тысяч украинцев получают выплаты от частных фондов - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

86 тыс человек в Украине получают дополнительную пенсию от негосударственных пенсионных фондов (НПФ), сообщается в отчете Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Всего по состоянию на конец третьего квартала 2020 года накопительные пенсионные счета были у 880,4 тыс человек. По данным Пенсионного фонда Украины, на 1 января 2020 года государственные пенсии получало 11,07 млн человек. Таким образом дополнительные пенсионные выплаты получает один из 128 украинских пенсионеров.

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Согласно статистике Нацкомиссии по ценным бумагам, большую часть участников НПФ составляют лица в возрасте от 25 до 50 лет (55,6%). Граждане возрастом от 50 до 60 лет занимают 25,6% от общего количества участников в системе, старше 60 лет – 18,1%. Наименьший показатель – 0,7% – у участников системы, которые младше 25 лет.

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Юлия Кузнецова
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накопительные пенсии НПФ

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