Сколько украинцев накапливают на негосударственную пенсию – данные НКЦБФР

По состоянию на конец сентября 2020 года общее количество вкладчиков негосударственных пенсионных фондов составило 880,4 тыс человек, что на 11,7 тыс больше, чем годом ранее. Об этом сообщается в отчете Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Читайте также: Если не будет пенсий. Как выбрать частный пенсионный фонд и накопить самому? Шесть советов

По состоянию на 30 сентября 2020 года администраторы негосударственных пенсионных фондов всего заключили 84,7 тыс пенсионных контрактов, что на 10 тыс или 13,4% больше, чем в сентябре 2019 года.

Увеличение количества пенсионных контрактов в 2020 связано с приростом пенсионных контрактов с физическими лицами: за 9 месяцев количество физлиц-участников, которые заключали индивидуальные контракты, выросло на 14,9% (или на 10,1 тыс человек). При этом количество контрактов с юридическими лицами сократилось на 1,5% или на 0,1 тыс.

В Нацкомисии также уточняют, что за все время работы третьего уровня пенсионной системы (добровольные накопительные пенсии) с вкладчиками-физическими лицами было подписано 77,9 тыс контрактов, с физлицами-предпринимателями – 0,1 тыс, с юридическими лицами – 6,7 тыс.

В отчете отмечается, что свои пенсионные выплаты получают 86 тыс человек от общего количества участников.

Читайте также: Проверка кризисом. Как частные пенсионные фонды пережили 2020 год и на чем заработали

Украинская ассоциация администраторов пенсионных фондов опубликовала список 10 самых прибыльных негосударственных пенсионных фондов по итогам трех кварталов 2020 года. Перечень доходностей всех участников рынка можно найти здесь.

Активы 48 из 55 негосударственных пенсионных фондов с начала 2020 года выросли на 20% до 1,9 млрд грн (без учета активов корпоративного негосударственного пенсионного фонда НБУ). Фонды смогли нарастить активы за счет инвестирования активов преимущественно в недвижимость, еврооблигации, банковские металлы, валютные депозиты и долларовые ОВГЗ.

Юлия Кузнецова

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.