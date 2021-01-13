Сколько украинцев накапливают на негосударственную пенсию – данные НКЦБФР
По состоянию на конец сентября 2020 года общее количество вкладчиков негосударственных пенсионных фондов составило 880,4 тыс человек, что на 11,7 тыс больше, чем годом ранее. Об этом сообщается в отчете Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.
Читайте также: Если не будет пенсий. Как выбрать частный пенсионный фонд и накопить самому? Шесть советов
По состоянию на 30 сентября 2020 года администраторы негосударственных пенсионных фондов всего заключили 84,7 тыс пенсионных контрактов, что на 10 тыс или 13,4% больше, чем в сентябре 2019 года.
Увеличение количества пенсионных контрактов в 2020 связано с приростом пенсионных контрактов с физическими лицами: за 9 месяцев количество физлиц-участников, которые заключали индивидуальные контракты, выросло на 14,9% (или на 10,1 тыс человек). При этом количество контрактов с юридическими лицами сократилось на 1,5% или на 0,1 тыс.
В Нацкомисии также уточняют, что за все время работы третьего уровня пенсионной системы (добровольные накопительные пенсии) с вкладчиками-физическими лицами было подписано 77,9 тыс контрактов, с физлицами-предпринимателями – 0,1 тыс, с юридическими лицами – 6,7 тыс.
В отчете отмечается, что свои пенсионные выплаты получают 86 тыс человек от общего количества участников.
Читайте также: Проверка кризисом. Как частные пенсионные фонды пережили 2020 год и на чем заработали
- Украинская ассоциация администраторов пенсионных фондов опубликовала список 10 самых прибыльных негосударственных пенсионных фондов по итогам трех кварталов 2020 года. Перечень доходностей всех участников рынка можно найти здесь.
- Активы 48 из 55 негосударственных пенсионных фондов с начала 2020 года выросли на 20% до 1,9 млрд грн (без учета активов корпоративного негосударственного пенсионного фонда НБУ). Фонды смогли нарастить активы за счет инвестирования активов преимущественно в недвижимость, еврооблигации, банковские металлы, валютные депозиты и долларовые ОВГЗ.
Комментарии