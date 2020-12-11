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Доходность 13% годовых. ТОП-10 самых прибыльных НПФ в 2020 году

11.12.2020, 16:26
Доходность 13% годовых. ТОП-10 самых прибыльных НПФ в 2020 году - Фото
Иллюстративное фото: depositphotos.com

Украинская ассоциация администраторов пенсионных фондов опубликовала список 10 самых прибыльных негосударственных пенсионных фондов по итогам трех кварталов 2020 года.

Первые места в списке заняли: открытый негосударственный пенсионный фонд Все (13% годовых), ОТП Пенсия (12,6% годовых), НПФ Украина (12,3% годовых), НПФ ПриватФонд ( 11,9% годовых).

Убытки понесли небольшие фонды – ООО "КУА и АПФ Украинские Фонды" и ООО "КУА-АПФ "Опека". Согласно анализу УААПФ сообщается, они находились под управлением компаний, в отношении которых НКЦБФР приняло решение отобрать лицензию по управлению активов.

Выйти в прибыль в 2020 году фонды смогли за счет инвестирования активов преимущественно в недвижимость, еврооблигации, банковские металлы, валютные депозиты и долларовые ОВГЗ.

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Юлия Кузнецова
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