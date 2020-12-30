Минсоцполитики: в 2020 году повышение пенсий получили 10 млн человек
В 2020 году средняя пенсия в Украине увеличилась на 400 грн до 3410 гривень. Об этом сообщает пресс-служба Минсоцполитики.
В министерстве отмечают, что это стало возможным благодаря "комплексной программе повышения пенсий", в рамках которой повышенную пенсию получили 10 млн украинских пенсионеров пенсионеров. В начале 2020 года около 4 млн пенсионеров получали пенсию ниже 2000 грн, к концу года эта цифра снизилась до 1,8 млн человек, уточняют в Минсоцполитики.
Согласно релизу министерства, комплексная программа повышения пенсий направлена, прежде всего, на повышение наименьших пенсий. В числе ее составляющих – поручение президента Владимира Зеленского о выплате разового пособия в размере 1000 грн, а также доплаты пенсионерам старше 80 лет.
Читайте также: Если не будет пенсий. Как выбрать частный пенсионный фонд и накопить самому? Шесть советов.
- В 2020 году Минсоцполитики инициировало ряд законопроектов, которые внедряют в Украине обязательные накопительные пенсии системы, однако так и не согласовало их с Верховной Радой. Также Минсоц определил дату ежегодной индексации пенсий – 1 марта.
- Пенсионный фонд Украины (ПФУ) ожидает 26 млрд грн дефицита средств солидарной пенсионной системы в 2021 году. Согласно проекту бюджета Пенсионного фонда на 2021 год, доходы сформированные в рамках солидарной системы составят 324 млрд грн. При этом запланированные обязательства ПФУ составляют 350 млрд грн.
- Ранее министр соцполитики Марина Лазебная заявила, что Украина скорее всего не успеет ввести обязятельные накопительные пенсии (законопроект №2683) раньше 2022 года.
Читайте также: Министр соцполитики Лазебная: "Без накопительных пенсий придется повышать налоги"
Комментарии