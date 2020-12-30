Минсоцполитики: в 2020 году повышение пенсий получили 10 млн человек

В 2020 году средняя пенсия в Украине увеличилась на 400 грн до 3410 гривень. Об этом сообщает пресс-служба Минсоцполитики.

В министерстве отмечают, что это стало возможным благодаря "комплексной программе повышения пенсий", в рамках которой повышенную пенсию получили 10 млн украинских пенсионеров пенсионеров. В начале 2020 года около 4 млн пенсионеров получали пенсию ниже 2000 грн, к концу года эта цифра снизилась до 1,8 млн человек, уточняют в Минсоцполитики.

Согласно релизу министерства, комплексная программа повышения пенсий направлена, прежде всего, на повышение наименьших пенсий. В числе ее составляющих – поручение президента Владимира Зеленского о выплате разового пособия в размере 1000 грн, а также доплаты пенсионерам старше 80 лет.

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В 2020 году Минсоцполитики инициировало ряд законопроектов, которые внедряют в Украине обязательные накопительные пенсии системы, однако так и не согласовало их с Верховной Радой. Также Минсоц определил дату ежегодной индексации пенсий – 1 марта.

Пенсионный фонд Украины (ПФУ) ожидает 26 млрд грн дефицита средств солидарной пенсионной системы в 2021 году. Согласно проекту бюджета Пенсионного фонда на 2021 год, доходы сформированные в рамках солидарной системы составят 324 млрд грн. При этом запланированные обязательства ПФУ составляют 350 млрд грн.

Ранее министр соцполитики Марина Лазебная заявила, что Украина скорее всего не успеет ввести обязятельные накопительные пенсии (законопроект №2683) раньше 2022 года.

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Юлия Кузнецова

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