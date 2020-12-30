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Минсоцполитики: в 2020 году повышение пенсий получили 10 млн человек

30.12.2020, 16:32
Минсоцполитики: в 2020 году повышение пенсий получили 10 млн человек - Фото
Фото - пресс-служба Пенсионного фонда

В 2020 году средняя пенсия в Украине увеличилась на 400 грн до 3410 гривень. Об этом сообщает пресс-служба Минсоцполитики.

В министерстве отмечают, что это стало возможным благодаря "комплексной программе повышения пенсий", в рамках которой повышенную пенсию получили 10 млн украинских пенсионеров пенсионеров. В начале 2020 года около 4 млн пенсионеров получали пенсию ниже 2000 грн, к концу года эта цифра снизилась до 1,8 млн человек, уточняют в Минсоцполитики. 

Согласно релизу министерства, комплексная программа повышения пенсий направлена, прежде всего, на повышение наименьших пенсий. В числе ее составляющих – поручение президента Владимира Зеленского о выплате разового пособия в размере 1000 грн, а также доплаты пенсионерам старше 80 лет.

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Юлия Кузнецова
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