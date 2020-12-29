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Кабмин и Рада не согласовали между собой пенсионные законопроекты – нардеп

29.12.2020, 13:26
Кабмин и Рада не согласовали между собой пенсионные законопроекты – нардеп - Фото
Ярослав Железняк (фото: Facebook) Фото: Facebook Ярослава Железняка

Законопроекты №2683 и №4408 о введении обязательных накопительных пенсий и профессиональной накопительной системы не были рассмотрены депутатами Верховной Рады, из-за слабой коммуникации Кабмина и парламента по согласованию концепций законопроектов.

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк (фракция Голос) в ходе дискуссии "Эффективное государственное регулирование пенсионных накоплений: риски и перспективы". 

"Я не вижу стейкхолдера законопроектов, регулирующего накопительную систему пенсий, со стороны Кабмина",  – отметил Железняк.

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По словам нардепа, в Кабмине возникли дискуссии относительно изменений ставки ЕСВ, что предусмотрено обоими законопроектами. Согласно тексту закона №2683 каждый  украинец  обязан  платить взносы в размере 1% от собственного дохода, а работодатели – 2% от зарплаты сотрудников. Профессиональная накопительная система, предусматривающая три пенсионные программы, требует от  работодателей к 22% ЕСВ дополнительно от 2 до 15% взносов.

"Это большая налоговая нагрузка на работодателя и на сотрудника, которая вряд ли будет работать",  – сказал Железняк.

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  • Ранее министр соцполитики Марина Лазебная заявила, что Украина скорее всего не успеет ввести обязятальные накопительные пенсии (законопроект №2683) раньге 2022 года.
Юлия Кузнецова
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