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Дефицит солидарной системы. Пенсионному фонду не хватает 26 млрд грн на пенсии в 2021

22.12.2020, 15:41
Дефицит солидарной системы. Пенсионному фонду не хватает 26 млрд грн на пенсии в 2021 - Фото
Иллюстративное фото: depositphotos.com

Пенсионный фонд Украины (ПФУ) ожидает 26 млрд грн дефицита средств солидарной пенсионной системы в 2021 году. Об этом сообщили в пресс-службе ПФУ.

Согласно проекту бюджета Пенсионного фонда на 2021 год, доходы сформированные в рамках солидарной системы составят 324 млрд грн. При этом запланированные обязательства ПФУ составляют 350 млрд грн.

Как уточнила пресс-служба, 292 млрд грн доходов ПФУ планирует получить от Единого социального взноса. Дотация Фонду из государственного бюджета в 2021 составит 195 млрд грн.

Юлия Кузнецова
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