Дефицит солидарной системы. Пенсионному фонду не хватает 26 млрд грн на пенсии в 2021

Пенсионный фонд Украины (ПФУ) ожидает 26 млрд грн дефицита средств солидарной пенсионной системы в 2021 году. Об этом сообщили в пресс-службе ПФУ.

Согласно проекту бюджета Пенсионного фонда на 2021 год, доходы сформированные в рамках солидарной системы составят 324 млрд грн. При этом запланированные обязательства ПФУ составляют 350 млрд грн.

Как уточнила пресс-служба, 292 млрд грн доходов ПФУ планирует получить от Единого социального взноса. Дотация Фонду из государственного бюджета в 2021 составит 195 млрд грн.

За 11 месяцев 2020 года Пенсионный фонд Украины недополучил 19,4 млрд грн поступлений от Единого социального взноса. Только в ноябре расхождение с планом составило 1 млрд грн.

Общие расходы государственного бюджета на социальные нужды в 2021 году составят 311,3 млрд грн (в 2020 – 313,2 млрд). Расходы на субсидии и льготы – 36 млрд грн, дотация ПФУ сократилась с 203 млрд грн, запланированных в первом проекте бюджета, до 195 млрд грн в финальной редакции.

В начале декабря Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект о пересмотре пенсий военнослужащим в отставке. Против выступили Министерство финансов и Минсоцполитики, посольку на повышение выплат нужно дополнительно не менее 15 млрд грн.

Юлия Кузнецова

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