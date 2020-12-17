Соцвыплаты бюджета-2021: что будет с пенсиями, зарплатами и субсидиями

Верховная Рада приняла во втором чтении закон "О государственном бюджете Украины на 2021 год". Согласно документу доходная часть бюджета составляет 1,092 трлн грн, что на 70 млрд грн выше, чем планировалось на 2020 год.

Общий бюджет на социальные расходы составляет 311,3 млрд грн (в 2020 – 313,2 млрд). Основные параметры "социалки" запланированы такими:

Сокращение субсидий. Расходы на субсидии и льготы составят 36 млн грн, что на 1,5% меньше, чем было в 2020 году. Министр финансов Сергей Марченко объяснял, что сокращение обусловлено повышением минимальной заработной платы.

Увеличение прожиточного минимума. С 1 января прожиточный минимум составит 2189 грн, с 1 июля — 2294 грн, с 1 декабря — 2393 грн.

Дополнительно правительство заложило новые показатели расчета окладов прожиточного минимума некоторых профессий, а именно для:

трудоспособных лиц, который применяется для определения базового размера должностного оклада судьи: с 1 января 2021 года – 2102 грн;

трудоспособных лиц, который применяется для определения должностных окладов работников других государственных органов, оплата труда которых регулируется специальными законами: с 1 января 2021 года – 2102 грн;

трудоспособных лиц, который применяется для определения должностного оклада прокурора окружной прокуратуры: с 1 января 2021 года – 1600 грн.

Сокращение финансирования Пенсионного фонда. Изначально проект госбюджета предусматривал бюджет ПФ на уровне 203 млрд грн, но ко второму чтению общую сумму дотаций решено было сократить до 195 млрд грн.

Премьер-министр Денис Шмыгаль заверил, что несмотря на предусмотренные сокращения финансирования ПФУ, Кабинет министров не собирается сокращать пенсионные выплаты.

Повышение пенсий. В пояснительной записке к проекту закона сказано, что с 1 мая 2021 года запланирована ежегодная индексация пенсии, хотя ранее государство индексировало выплаты в марте.

Помимо этого, правительство разработало пятиступенчатый план по повышению пенсионных выплат, им предусмотрено, что с 1 июля 2021 года пенсии вырастут с 2400 грн до 2600 для пенсионеров от 65 лет, со стажем 30 лет – для женщин и 35 лет – для мужчин.

Дополнительно с 1 июля государство будет доплачивать по 400 грн для пенсионеров в возрасте от 75 до 80 лет. Для таких украинцев также установят минимальную пенсию – 2500 грн, если имеется минимальный стаж 20 лет для женщин и 25 лет для мужчин.

Минимальная заработная плата – 6500 грн. Минимальная заработная плата с 1 января 2021 года поднимется на 1000 грн до 6000 грн. С 1 декабря 2021 уровень минимальной заработной платы составит 6500 тыс грн.

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Верховная Рада не успеет в этом году рассмотреть законопроект №2683, который вводит в Украине второй уровень пенсионной системы – накопительные пенсии, заявила в интервью LIGA.net глава Минсоцполитики Марина Лазебная.

Министерство социальной политики разработало законопроект, позволяющий проиндексировать пенсии для военнослужащих, чернобыльцев, журналистов, работникам органов местного самоуправления и государственным служащим.

Юлия Кузнецова

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