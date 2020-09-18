Субсидии в 2021 году. Почему могут сократить финансирование
Расходы на субсидии в проекте госбюджета на 2021 год сокращены в связи с планируемым повышением минимальной зарплаты. Об этом сообщил министр финансов Сергей Марченко.
“Субсидии рассчитываются в соответствии с возможностями граждан их получать. Мы сейчас существенно увеличиваем размер прожиточного минимума, минимальной зарплаты. В условиях, когда цены на энергоносители являются достаточно низкими…будет экономия субсидий. Это расчеты”, – сказал он.
Сколько планируют выделить на субсидии в 2021 году
Госбюджет на 2020 год предусматривает выделение на выплату субсидий 39,330 млрд грн.
В то же время, в проекте бюджета на 2021 год эти расходы планируются в объеме 36,608 млрд грн.
Таким образом, сокращение расходов на субсидии составит 2,722 млрд грн.
Каков сейчас средний размер субсидии
Средний размер субсидии в Украине увеличился с 272,67 грн в июле до 279,8 грн в августе.
Всего в августе субсидии получили 2,947 млн домохозяйств на общую сумму 417,02 млн грн. В наличной форме были выплачены субсидии на 405,3 млн грн, в безналичной – на 11,72 млн грн.
Наибольшая средняя субсидия в августе выплачивалась в Киеве (488,21 грн), а наименьшая – в Закарпатской области (149,42 грн).
Многим ли из обратившихся за субсидиями назначают помощь
В августе за субсидиями обратились 24 242 домохозяйства, а назначены субсидии были 9 887 домохозяйствам (40,8% из обратившихся).
В июле за такой помощью обратились 30 613 домохозяйств, а были назначены субсидии 17 253 домохозяйствам (56% из обратившихся).
- В июле Кабмин утвердил порядок погашения задолженности бюджета по выплатам жилищных субсидий.
- В середине сентября Верховная Рада приняла законопроект, предусматривающий перенаправление 2,2 млрд грн средств с субсидий на ремонт дорог.
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Підготовлено ЛІГА.Money за сприяння Проекту USAID "Трансформація фінансового сектору".
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