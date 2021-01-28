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"Богатые" пенсионеры. Сколько украинцев получают пенсию в 10 000 грн – Минсоцполитики

28.01.2021, 14:21
Марина Лазебная (Фото: пресс-служба Кабмина)

Около 300 000 украинских пенсионеров получают государственную пенсию в размере более 10 000 грн. Это – всего 3% от общего количества получателей пенсионных выплат по возрасту в Украине. Об этом свидетельствуют данные Минсоцполитики, которые на Украинском пенсионном форуме озвучила глава министерства Марина Лазебная.

При этом порядка половины украинских пенсионеров – 4,6 млн человек или 41,2% от общего количества – получают от государства от 2000 до 3000 грн в месяц. Пенсию от 3000 до 4000 грн имеют 2,1 млн пенсионеров (19,1%). От 4000 до 5000 грн – 0,9 млн человек (8,1%), от 5000 до 10000 – 1,3 млн или 11,6%. Пенсии до 2000 грн получают 1,9 млн или 17% украинцев пенсионного возраста.

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Согласно данным Пенсионного фонда Украины, по состоянию на 1 января 2020 года, доля пенсионеров, которые получали наименьшую пенсию (до 2000 грн) составляло почти 35%. В 2020-м процент получателей пенсий от 2000 до 3000 тыс вырос с 34,2 до 41,2%, пенсий от 3000 до 4000 грн – с 12,4 до 19,1%.

Трансляцию Украинского пенсионного форума смотрите здесь. Программа двухдневного форума (27-28 января) доступна здесь.

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Юлия Кузнецова
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