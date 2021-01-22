Каждый третий. Смелянский рассказал, сколько украинцев получают пенсии наличными

3,6 млн украинских пенсионеров получают пенсии наличными. Об этом в интервью Эспрессо рассказал генеральный директор Укрпочты Игорь Смелянский.

По его словам, большинству пенсионеров проблематично получать пенсии на банковскую карту, поскольку банковские отделения есть только в 5% населенных пунктов, а банкоматы для снятия наличных – в 30% городов и сел по всей территории страны.

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"Банковские карты не работают, когда нет интернета или POS-терминала. Представьте, бабушка получила пенсию на карточку в селе, где живет 2 тыс человек, в которых банков вообще нет. Ближайший банкомат где-то в райцентре. Чтобы снять деньги нужно потратить где-то 100 грн на маршрутку, если она вообще ездит", – сказал Смелянский.

Также он отметил, что около 40% украинцев вообще не имеют банковского счета. По словам Смелянского, решить эту проблему могло бы право Укрпочты предоставлять банковские услуги. Соответствующий законопроект был принят Верховной Радой в первом чтении 19 мая 2020 года. В НБУ активно выступали против этой идеи.

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По данным Пенсионного фонда, По данным Пенсионного фонда Украины, на 1 января 2021 года государственные пенсии получало 11,07 млн человек. Ранее в интервью LIGA.net Смелянский рассказывал, что Укрпочта выдает порядка 12 млрд грн пенсий в месяц.

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Юлия Кузнецова

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