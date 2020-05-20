Укрпочта как никогда близка к тому, чтобы стать банком. 19 мая Верховная Рада приняла за основу законопроект 2788-д, который позволит госкомпании оказывать финансовые услуги, в том числе открывать карты и привлекать депозиты физлиц.

С одной стороны, это реальный шанс для миллионов жителей небольших населенных пунктов наконец-то получить доступ к банковским сервисам, говорят в Укрпочте и Мининфраструктуры. С другой – к эффективности очередной огромной госкомпании в этом бизнесе есть большие вопросы, утверждают в НБУ, который выступил категорически против этой идеи.

Кто ближе к правде и как именно Укрпочта будет работать в статусе "почти банка"?

Победа Смелянского, несогласие НБУ. Что депутаты разрешили делать Укрпочте

Укрпочта почти четыре года ждет изменений в украинское законодательство, которое позволило бы ей стать банком.

Принципиальных новшеств 19-страничного законопроекта 2788-д "О финансовых услугах в сфере почтовой связи" (232 голоса народных депутатов в первом чтении) не так много. Концептуальные изменения можно описать одним небольшим предложением: документ дополняет украинское финансовое законодательство в местах, где встречаются понятия "банка" и "банковского счета" терминами "национальный оператор почтовой связи" и "почтовые счета".

В случае принятия законопроекта в целом, государственная Укрпочта действительно сможет работать как полноценный банк, но с серьезными ограничениями. Согласно закону, выглядеть это будет так.

Укрпочта может открывать "почтовые счета" – абсолютный аналог обычных банковских счетов. Обслуживаться в госкомпании могут как физлица (в т.ч. пенсии и зарплатные проекты), так и юрлица и госструктуры, например, объединенные территориальные громады.

Укрпочте разрешается привлекать депозиты (так называемые "почтовые вклады", которые приравниваются к банковским). Компания может переразместить эти деньги в любом другом украинском банке.

Почту ограничивают в суммах: на счетах одного физлица не может оставаться больше 200 000 грн (это правило привязано к размеру гарантированной суммы Фонда гарантирования вкладов физлиц). На счетах юрлица – не более 10 млн грн одновременно.

Кредитовать Укрпочта не будет, но сможет продавать кредиты коммерческих банков, выступая как агент.

"Укрпочта-банк" становится участником Фонда гарантирования вкладов физлиц. Для этого ей нужно будет заплатить вступительный взнос в 1% от уставного капитала (капитал Укрпочты – около 6 млрд грн) и ежеквартально вносить 0,5% от объема вкладов в гривне и 0,8% – для валюты.

Укрпочта продолжит заниматься валютообменом, переводами и инкассацией.

Требования, которые применяются к банковским отделениям и службам инкассации банков на УП не распространяются.

Рядом с понятием "банковской тайны" в законодательстве появился термин "профессиональная тайна национального оператора почтовой связи". По сути они идентичны.

Важно, что закон только устанавливает рамки для работы Укрпочты на банковском рынке. Детальные требования должен прописать НБУ, который был категорически против превращения УП в банк.

Собеседники LIGA.net в самом Нацбанке отметили, что будут работать над "почтовой" нормативной базой уже после того, как закон примут во втором чтении.

Почтальоны-банкиры и депозиты со скидкой. Как Укрпочта будет банком

Чтобы трансформироваться в банк Укрпочте нужна команда из 60 банковских специалистов, рассказывал на встрече с журналистами 15 мая глава CEO Укрпочты Игорь Смелянский. Вторая часть плана – обновить 90% IT-инфраструктуры компании.

"У нас уже есть эквайринг (обработка платежей. – Ред.), валютообмен и денежные переводы, – говорил Смелянский. – Не хватает только ограниченной банковской лицензии".

Как Укрпочта собирается работать на банковском рынке и на чем она будет зарабатывать? Вот план Смелянского.

Почтальоны станут "банкирами". Сотрудники Укрпочты получат статус работников банка. Это позволит им дистанционно открывать счета (по примеру monobank). Смелянский говорит, что компания в ближайшее время закупит 20 000 смартфонов (сейчас в штате 30 000 почтальонов), с помощью которых почтальоны-банкиры смогут проводить простые банковские операции с клиентами.

Отделения в авто. Проблему некомпьютеризированных отделений (таких больше 7000, всего у компании около 11 000 отделений) будут решать с помощью "мобильных бригад" – оснащенного автомобиля (платежные терминалы, компьютерные устройства, сейф). Смелянский планирует закупить 500 автомобилей, прокредитует проект банк ПУМБ. Срок окупаемости, по оценке главы компании – 2,2 года.

Счета и депозиты – по желанию. Пенсионеров из сельской местности не будут принудительно переводить на почтовые счета. Желающие продолжат получать выплаты наличными.

Удвоить доход за пять лет. По подсчетам Укрпочты, благодаря банковскому бизнесу компания сможет увеличить доход до 16 млрд грн в 2025 году (в 2019 было 8 млрд). 14,5 млрд грн из-этой суммы – "бизнес-доход", не связанный с обслуживанием государства.

Депозиты будут на 4% дешевле, чем в банках. В основе банковской бизнес-модели – переразмещение "почтовых вкладов". Укрпочта намерена вкладывать привлеченные у населения деньги на депозиты в других банках. По словам Смелянского, разница в доходности между почтовым и обычным банковским вкладов составит около 4%. Эта сумма – фактически комиссия Укрпочты за открытие депозита.

Кредиты будут, но не от Укрпочты. У компании нет амбиции заниматься кредитованием, уверяет Смелянский. "Мы будем выступать агентами: желающие взять кредит смогут прийти к нам и отправить заявку в один из банков, с которыми мы сотрудничаем. По такой же системе мы сейчас продаем страховки", – рассказывает он.

Очередной госгигант, вопросы к регулированию и Смелянскому. Аргументы "против"

"15 млн жителей отдаленных украинских поселков и сел до сих пор лишены доступа к элементарным финансовым услугам. Наши почтовые отделения (в том числе передвижные) покрывают 100% населенных пунктов Украины", – написал в своем facebook Смелянский после принятия "почтового" законопроекта в первом чтении.

Он давно продвигал идею превращения Укрпочты в банк, но только сейчас у Смелянского появилось достаточное количество единомышленников. Как в парламенте (инициаторами закона выступили Ольга-Василевская Смаглюк и Александр Ковальчук из фракции Слуги Народа и Ярослав Железняк из Голоса), так и в Кабинете министров ("почтовый" законопроект публично поддержал министр инфраструктуры Владислав Криклий).

Но история пока далека до завершения. Между первым и вторым чтением законопроект может существенно измениться (например, к первому голосованию в нем появились ограничения по остаткам на почтовых счетах, требования к Укрпочте стать участником ФГВФЛ и т.п). Но главное, у Укрпочты очень серьезные оппоненты. Основной из них – Нацбанк.

"Нелогично. Неконкурентно. Рискованно. Этими тремя словами можно описать нашу позицию об идее разрешить Укрпочте предоставлять банковские услуги", - написала пресс-служба НБУ в facebook в день голосования.

Аргументы НБУ такие.

Еще один финансовый госгигант. Доля государства в активах банковской системы - 55%. К 2025 ее собирались уменьшить до 25% за счет частичной приватизации госбанков. Присутствие Укрпочты усилит влияние государства на банковском рынке.

Смелянский с этим не согласен: по его подсчетам, доля государства на рынке платежных карт с Укрпочтой увеличится с 78 до 80%, доля средств физлиц – с 62 до 65%. В перспективе эта цифра может снизиться до 60%, поскольку Укрпочта привлечет в систему новых клиентов, но их деньги будут переразмещены в других банках (необязательно государственных), объяснял Смелянский.

Конкурент Ощаду и Привату. "Укрпочта окажется в привилегированном положении в сравнении с теми же банками: почтовый оператор получит все преимущества и возможности ведения банковской деятельности, но не будет нести никакой ответственности", – указывают в НБУ.

Регулятор опасается, что борьба госкомпаний "на одном клочке земли" приведет к уменьшению доходов каждой из них. "В итоге потеряет госбюджет, включая дополнительные расходы на Укрпочту", – говорят в Нацбанке.

Регулирование. Регуляторных вопросов к "почта-банку" действительно довольно много. Как утверждает Смелянский, Укрпочте не нужно соблюдать требований к капиталу, поскольку компания не собирается выдавать кредиты.

Это – главное опасение регулятора. Как уточнил собеседник LIGA.net в руководстве НБУ, в законе ничего не сказано даже о необходимости банковской лицензии для Укрпочты, не говоря уже о выполнении нормативов (требования к капиталу, ликвидности и т.п.). "Закон сам по себе дает компании право "быть банком". Мы надеемся, что его не примут", – говорит собеседник.

Риски для Укрпочты. "Компания не понимает реальной стоимости ведения банковского бизнеса. Банки тратятся на построение систем финансового мониторинга, контроль рисков, управление чужими средствами, комплаенс, безопасность данных и отделений, – говорят в НБУ. – К тому же Укрпочта имеет более низкую экспертизу в финмониторинга, чем банки. Поэтому возникает повышенный риск отмывания денег".

У Смелянского есть возражения на оба пункта. Во-первых, он указывает на ограничения по остатках на почтовых счетах, что должно сократить риски. Во-вторых, Смелянский говорит, что превращение почты в банк не потребует дополнительных вливания со стороны государства. "Мы можем сделать все своими ресурсами. Даже купить небольшое финучреждение с нужной нам лицензией", – рассказывал он.

Вопросы к Смелянскому. Контракт Смелянского в Укрпочте истекает в июле 2021 года. Продолжит ли он руководить компанией в случае успешной трансформации в банк? Зависит от НБУ. По словам собеседника LIGA.net в руководстве Нацбанка, у регулятора к Смелянскому, как потенциальному СЕО "почта-банка" могут, как минимум, "возникнуть вопросы".

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