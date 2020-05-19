Рада поддержала предоставление банковских услуг Укрпочтой

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №2788-д, которым Укрпочте разрешается предоставлять банковские услуги.

“За” проголосовало 232 депутата.

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Документ позволит Укрпочте открывать и обслуживать почтовые счета, осуществлять валютообменные операции, выпускать платежные карты.

Законопроект предполагает, что граждане смогут открывать депозиты в Укрпочте, оплачивать карточкой коммунальные и другие услуги, получать пенсию, соцпомощь, зарплату, торговую выручку, а также смогут присоединиться к рынку онлайн-торговли. При этом Укрпочта не будет кредитовать физических лиц и субъектов хозяйствования за счет собственных средств.

Укрпочта также становится участником Фонда гарантирования вкладов физических лиц.

Министр инфраструктуры Владислав Криклий, который высказывал поддержку законопроекту, отметил, что он позволит обеспечить финансовыми услугами около 15 млн жителей сельской местности, где нет банковских отделений, но есть отделения Укрпочты.



В Национальном банке выступают против получения Укрпочтой таких полномочий. По мнению регулятора, это несет риски для финансового сектора Украины. Глава Укрпочты Игорь Смелянский так не считает. Аргументы сторон читайте здесь