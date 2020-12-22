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Один день разницы: Пенсионный фонд оштрафовал Укрпошту за преждевременную выплату пенсий

22.12.2020, 19:13
Один день разницы: Пенсионный фонд оштрафовал Укрпошту за преждевременную выплату пенсий - Фото
Пенсионеры (Фото: LIGA.net)

Пенсионный фонд оштрафовал на 1,47 млн грн почтового оператора Укрпошта за преждевременную выплату пенсий в селах Тернопольской области. Об этом сообщил генеральный директор Укрпошты Игорь Смелянский на своей Facebook странице. 

"Пенсионный фонд Украины наложил штраф на почти 1,5 млн грн за то, что мы на день раньше (через перенос выходных на День Независимости) выплатили пенсии в селах Тернопольской области", – написал Смелянский.

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В документе о решении Пенсионного фонда, опубликованным Смелянским, указано, что Укрпошта оштрафована "… за несвоевременную выплату и доставку пенсионных выплат".

Выплата пенсий была проведена 20 августа 2020 года по ведомостям с датой выплаты 24 августа, и 21 августа по ведомостям с датой выплаты 25 августа, говорится в документе.

С 22 по 24 августа в Украине были выходные дни.

Преждевременную пенсию получили 638 пенсионеров.   

По словам главы Укрпошты, компания намерена обжаловать решение Пенсионного фонда в судах.

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Роман Брыль
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