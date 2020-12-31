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Повышение пенсий. С 1 января вырастут выплаты неработающим пенсионерам

31.12.2020, 15:26
Повышение пенсий. С 1 января вырастут выплаты неработающим пенсионерам - Фото
Иллюстративное фото: depositphotos.com

С 1 января 2021 года размер минимальной пенсии по возрасту для безработных пенсионеров увеличится до 2400 грн. Об этом сообщает пресс-служба Пенсионного фонда.

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В ведомстве уточнили, что увеличение продиктовано повышением минимальной заработной платы до 6000 грн. Для украинцев, достигших 65-летнего возраста со стажем работы 35 лет у мужчин и 30 лет у женщин, пенсия по возрасту составит 40% минимальной заработной платы.

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Согласно релизу ПФУ, пенсионеры, которые уволятся с работы в будущем, пенсионные выплаты будет начисляться с даты прекращения рабочей деятельности. 

  • В 2020 году средняя пенсия в Украине увеличилась на 400 грн до 3410 гривень. В министерстве отмечают, что это стало возможным благодаря "комплексной программе повышения пенсий", в рамках которой повышенную пенсию получили 10 млн украинских пенсионеров.
  • С 1 декабря минимальная пенсия в Украине увеличилась на 57 грн, что предусмотрено законом о госбюджете на 2020 год. Теперь минимальная пенсия будет составлять 1769 грн.Это второе повышение за год, в июле пенсия увеличивалась на 74 грн. Помимо текущих увеличений, правительством разработан пятиступенчатый план по повышению пенсий на 2021 год.
Юлия Кузнецова
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