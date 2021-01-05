Минсоцполитики хочет вернуться ко всеобщей индексации пенсий. Названы сроки

Министерство социальной политики рассчитывает возобновить индексацию пенсий для всех украинских пенсионеров с 2022 года. Об этом в интервью Радио Свобода сообщила Министр социальной политики Марина Лазебная.

По ее словам, с 2014 года индексация не была предусмотрена для военнослужащих, журналистов, ученых и некоторых других профессиональных категорий. Минсоц намерен исправить ситуацию отдельным законопроектом, согласно которому индексация будет проводиться для всех пенсионеров.

Лазебная уточнила, что если парламент примет законопроект в 2021 году, всеобщую индексацию можно будет возобновить с 2022 года.

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В 2020 году средняя пенсия в Украине увеличилась на 400 грн до 3410 гривень. В начале 2020 года около 4 млн пенсионеров получали пенсию ниже 2000 грн, к концу года эта цифра снизилась до 1,8 млн человек, уточняют в Минсоцполитики.

С 1 января 2021 года размер минимальной пенсии по возрасту для безработных пенсионеров увеличится до 2400 грн. В Минсоцполитики уточнили, что увеличение продиктовано повышением минимальной заработной платы до 6000 грн.

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Юлия Кузнецова

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