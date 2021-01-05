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Минсоцполитики хочет вернуться ко всеобщей индексации пенсий. Названы сроки

05.01.2021, 09:35
Минсоцполитики хочет вернуться ко всеобщей индексации пенсий. Названы сроки - Фото
Марина Лазебная (Фото: пресс-служба Кабмина)

Министерство социальной политики рассчитывает возобновить индексацию пенсий для всех украинских пенсионеров с 2022 года. Об этом в интервью Радио Свобода сообщила Министр социальной политики Марина Лазебная.

По ее словам, с 2014 года индексация не была предусмотрена для военнослужащих, журналистов, ученых и некоторых других профессиональных категорий. Минсоц намерен исправить ситуацию отдельным законопроектом, согласно которому индексация будет проводиться для всех пенсионеров. 

Лазебная уточнила, что если парламент примет законопроект в 2021 году, всеобщую индексацию можно будет возобновить с 2022 года.

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Юлия Кузнецова
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