Сколько составляет средняя пенсия в Украине

Средний размер пенсии в Украине составляет 3507,51 грн по состоянию на 1 января 2021 года. Об этом сообщает пресс-служба Пенсионного фонда Украины.

В ПФУ заявили, что в Украине 11,1 млн пенсионеров. 11,6% из них получают пенсию свыше 5000 грн.

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В 2020 году средняя пенсия в Украине увеличилась на 400 грн до 3410 гривень. 1 декабря 2020 года минимальная пенсия выросла на 57 грн. Тогда минимальная пенсия составляла 1769 грн.

С 1 января 2021 года размер минимальной пенсии по возрасту для безработных пенсионеров увеличился до 2400 грн.

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Александр Мясищев

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