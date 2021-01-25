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Сколько составляет средняя пенсия в Украине

25.01.2021, 12:39
Сколько составляет средняя пенсия в Украине - Фото
Иллюстративное фото (Фото: depositphotos.com)

Средний размер пенсии в Украине составляет 3507,51 грн по состоянию на 1 января 2021 года. Об этом сообщает пресс-служба Пенсионного фонда Украины.

В ПФУ заявили, что в Украине 11,1 млн пенсионеров. 11,6% из них получают пенсию свыше 5000 грн.

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Александр Мясищев
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