UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персоны
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Электронные трудовые. ПФУ объяснил зачем они, кто ведет и что будет с бумажными аналогами

16.07.2021, 16:35
Электронные трудовые. ПФУ объяснил зачем они, кто ведет и что будет с бумажными аналогами - Фото
Трудовая книжка (Фото: ukurier.gov.ua)

Пенсионный фонд Украины (ПФУ) подготовил ответы на самые распространенные вопросы относительно электронных трудовых книжек, которые в будущем должны стать полноценной заменой бумажным аналогам.

Читайте также: Снова в долгий ящик? Что потеряет Украина, если не введет накопительные пенсии

В ПФУ отмечают следующие моменты:

- Реестр электронных цифровых книжек будет создаваться в течение пяти лет. После этого они станут полным аналогом бумажных носителей. При этом физические книжки также продолжат быть равноценным аналогом цифровым. По требованию сотрудника, работодатели должны, как и прежде, заполнять их информацией о трудоустройстве человека. Если такого требования нет, работодатель выдает книжку на руки сотруднику.

- Чтобы данные с трудовой книжки попали в реестр, сотруднику или работодателю нужно заполнить анктету на веб-портале ПФУ и прикрепить к ней отсканированную копию трудовой. Также можно прикрепить скан-копии данных об образовании, службе в армии и т.п., поскольку это также влияет на назначение пенсий. Данные в реестр переносят сотрудники ПФУ. Проверить корректность информации можно в личном кабинете на сайте фонда или в мобильном приложении "Пенсионный фонд".

- Электронная трудовая книжка нужна для того, чтобы ПФУ мог автоматически назначать пенсию гражданам на основании данных из электронного реестра. Тем, чья трудовая не будет оцифрована, пенсию не назначат – таких людей ПФУ будет считать такими, кто добровольно решил выйти на пенсию позже. Сделать это можно и по собственному желанию – для этого нужно уведомить Фонд о более позднем выходе на пенсию.

Читайте также: Экономист Всемирного банка: Что не так с пенсиями в Украине. И как сделать лучше? Интервью

  • В начале февраля 2021 года Верховная Рада приняла закон об электронных трудовых книжках, который позволяет Пенсионному Фонду Украины автоматически назначать пенсии по возрасту. Изменения вступили в силу 10 июля.
  • По состоянию на 1 июля 2021 средняя пенсия в Украине составляла 3778,8 грн в месяц, что на 54 грн больше, чем аналогичный показатель на 1 апреля 2021 и на 608,6 грн – чем на 1 июля 2020.

Присоединяйтесь к Instagram LIGA.net – здесь только то, о чем вы не можете не знать

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
электронная трудовая книжка пенсионный фонд Украины
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
SEO-спеціаліст
Киев Ligamedia
Менеджер з продажів
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 