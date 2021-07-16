Электронные трудовые. ПФУ объяснил зачем они, кто ведет и что будет с бумажными аналогами

Пенсионный фонд Украины (ПФУ) подготовил ответы на самые распространенные вопросы относительно электронных трудовых книжек, которые в будущем должны стать полноценной заменой бумажным аналогам.

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В ПФУ отмечают следующие моменты:

- Реестр электронных цифровых книжек будет создаваться в течение пяти лет. После этого они станут полным аналогом бумажных носителей. При этом физические книжки также продолжат быть равноценным аналогом цифровым. По требованию сотрудника, работодатели должны, как и прежде, заполнять их информацией о трудоустройстве человека. Если такого требования нет, работодатель выдает книжку на руки сотруднику.

- Чтобы данные с трудовой книжки попали в реестр, сотруднику или работодателю нужно заполнить анктету на веб-портале ПФУ и прикрепить к ней отсканированную копию трудовой. Также можно прикрепить скан-копии данных об образовании, службе в армии и т.п., поскольку это также влияет на назначение пенсий. Данные в реестр переносят сотрудники ПФУ. Проверить корректность информации можно в личном кабинете на сайте фонда или в мобильном приложении "Пенсионный фонд".

- Электронная трудовая книжка нужна для того, чтобы ПФУ мог автоматически назначать пенсию гражданам на основании данных из электронного реестра. Тем, чья трудовая не будет оцифрована, пенсию не назначат – таких людей ПФУ будет считать такими, кто добровольно решил выйти на пенсию позже. Сделать это можно и по собственному желанию – для этого нужно уведомить Фонд о более позднем выходе на пенсию.

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В начале февраля 2021 года Верховная Рада приняла закон об электронных трудовых книжках, который позволяет Пенсионному Фонду Украины автоматически назначать пенсии по возрасту. Изменения вступили в силу 10 июля.

По состоянию на 1 июля 2021 средняя пенсия в Украине составляла 3778,8 грн в месяц, что на 54 грн больше, чем аналогичный показатель на 1 апреля 2021 и на 608,6 грн – чем на 1 июля 2020.

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