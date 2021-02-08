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Виртуальные трудовые книжки. Пенсионный фонд решил автоматически назначать пенсии

08.02.2021, 17:00
Виртуальные трудовые книжки. Пенсионный фонд решил автоматически назначать пенсии - Фото
Верховная Рада (Фото: пресс-служба Слуги народа/Facebook)

Принятый Верховной Радой закон об электронных трудовых книжках позволит Пенсионному Фонду Украины автоматически назначать пенсии по возрасту. Об этом сообщается на странице в Facebook пресс-служба ПФУ.

Для автоматического назначения пенсий Фонд будет использовать данные о стаже и уплаченных взносах будущего пенсионера из реестра застрахованных лиц Государственного реестра общеобязательного социального страхования, отмечают в ПФУ.

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В сообщении ведомства отмечается, что пенсионеры смогут подать дополнительные документы через личный электронный кабинет на веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда Украины. 

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  • Законопроект №3623 об учете трудовой деятельности работника в электронной форме был принят во втором чтении 5 февраля. Полный переход к учету в электронной форме планируется с 2025 года. До этого времени параллельно будут использоваться как бумажные, так и электронные варианты трудовой книжки.

  • Пенсионный фонд Украины (ПФУ) в январе 2021 года недополучил 2,1 млрд гривень поступлений от Единого социального социального взноса. 

  • По данным Министерства социальной политики, порядка 60% или 6,5 млн украинских пенсионеров получают государственные пенсии в размере до 3000 грн.

Читайте также: Жизнь на пенсии в Украине: от нищеты до самоубийства. Дальше – хуже. Что делать?

Юлия Кузнецова
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