Виртуальные трудовые книжки. Пенсионный фонд решил автоматически назначать пенсии

Принятый Верховной Радой закон об электронных трудовых книжках позволит Пенсионному Фонду Украины автоматически назначать пенсии по возрасту. Об этом сообщается на странице в Facebook пресс-служба ПФУ.

Для автоматического назначения пенсий Фонд будет использовать данные о стаже и уплаченных взносах будущего пенсионера из реестра застрахованных лиц Государственного реестра общеобязательного социального страхования, отмечают в ПФУ.

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В сообщении ведомства отмечается, что пенсионеры смогут подать дополнительные документы через личный электронный кабинет на веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда Украины.

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Законопроект №3623 об учете трудовой деятельности работника в электронной форме был принят во втором чтении 5 февраля. Полный переход к учету в электронной форме планируется с 2025 года. До этого времени параллельно будут использоваться как бумажные, так и электронные варианты трудовой книжки.

Пенсионный фонд Украины (ПФУ) в январе 2021 года недополучил 2,1 млрд гривень поступлений от Единого социального социального взноса.

По данным Министерства социальной политики, порядка 60% или 6,5 млн украинских пенсионеров получают государственные пенсии в размере до 3000 грн.

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Юлия Кузнецова

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