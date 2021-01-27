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Большинство пенсионеров получают пенсии в размере до 3000 грн – министр Лазебная

27.01.2021, 16:37
Большинство пенсионеров получают пенсии в размере до 3000 грн – министр Лазебная - Фото
Марина Лазебная (Фото: пресс-служба Кабмина)

Порядка 60% или 6,5 млн украинских пенсионеров получают государственные пенсии в размере до 3000 грн. Об этом сообщила министр социальной политики Марина Лазебная на Украинском пенсионном форуме.

Министр отметила, что уровень пенсионных выплат в Украине "ничтожно низкий и солидарная система не обеспечивает достойную пенсию".

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По оценкам министерства, коэффициент замещения пенсии, по отношению к зарплате в 2020 году составил 28,7%, при этом взносы оплачивают 13,2 млн наемных работников, а пенсии получают 11,2 млн пенсионеров.

По прогнозам Минсоцполитики, в 2050 году процент замещения существенно снизится и достигнет показателя в 18%.

"Нам необходимо балансировать солидарную систему", – заявила Лазебная.

Трансляцию форума смотрите здесь.  

  • 86 000 человек в Украине получают дополнительную пенсию от негосударственных пенсионных фондов (НПФ). Всего по состоянию на конец третьего квартала 2020 года накопительные пенсионные счета были у 880 400 человек.

  • 3,6 млн украинских пенсионеров получают пенсии наличными. Большинству пенсионеров проблематично получать пенсии на банковскую карту, поскольку банковские отделения есть только в 5% населенных пунктов, а банкоматы для снятия наличных – в 30% городов и сел по всей территории страны. 

  • Средний размер пенсии в Украине составляет 3507,51 грн по состоянию на 1 января 2021 года. За год средняя пенсия выросла на 13,7%.

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Юлия Кузнецова
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