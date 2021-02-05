Недостача в 2 млрд грн. Пенсионный фонд снова отчитался о невыполнении плана по ЕСВ
Пенсионный фонд Украины (ПФУ) в январе 2021 года недополучил 2,1 млрд гривень поступлений от Единого социального социального взноса. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
План по поступлению средств от ЕСВ в январе составлял 22 млрд гривен. Фактически ПФУ получил 19,9 млрд гривен. Дополнительно 13,8 млрд грн Фонд получит из государственного бюджета.
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В январе 2020 года, собственные доходы Пенсионного фонда, направленные на финансирование пенсионных программ, составили 21,5 млрд гривен, Еще 12,3 млрд гривен – средства, полученные из госбюджета.
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Пенсионный фонд за 11 месяцев 2020 года недополучил 19,4 млрд грн поступлений от Единого социального взноса. В ноябре расхождение с планом составило 1 млрд грн.
Пенсионный фонд Украины (ПФУ) ожидает 26 млрд грн дефицита средств солидарной пенсионной системы в 2021 году.
По данным аналитического центра CASE Ukraine, Пенсионный фонд Украины не смог профинансировать 14 млрд грн пенсий в 2020 году, недостача была покрыта займами Государственного казначейства.
Директорка Института демографии и социальных исследований им. Птухи НАНУ Элла Либанова в интервью LIGA.net сообщила, что Пенсионный фонд Украины (ПФУ) останется дефицитным, пока государство до минимума не сократит размер пенсионных выплат через первый (солидарный) уровень пенсионной системы.
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