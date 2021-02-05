Недостача в 2 млрд грн. Пенсионный фонд снова отчитался о невыполнении плана по ЕСВ

Пенсионный фонд Украины (ПФУ) в январе 2021 года недополучил 2,1 млрд гривень поступлений от Единого социального социального взноса. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

План по поступлению средств от ЕСВ в январе составлял 22 млрд гривен. Фактически ПФУ получил 19,9 млрд гривен. Дополнительно 13,8 млрд грн Фонд получит из государственного бюджета.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Facebook: главные бизнес новости

В январе 2020 года, собственные доходы Пенсионного фонда, направленные на финансирование пенсионных программ, составили 21,5 млрд гривен, Еще 12,3 млрд гривен – средства, полученные из госбюджета.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: только важное

Пенсионный фонд за 11 месяцев 2020 года недополучил 19,4 млрд грн поступлений от Единого социального взноса. В ноябре расхождение с планом составило 1 млрд грн.

Пенсионный фонд Украины (ПФУ) ожидает 26 млрд грн дефицита средств солидарной пенсионной системы в 2021 году.

По данным аналитического центра CASE Ukraine, Пенсионный фонд Украины не смог профинансировать 14 млрд грн пенсий в 2020 году, недостача была покрыта займами Государственного казначейства.

Директорка Института демографии и социальных исследований им. Птухи НАНУ Элла Либанова в интервью LIGA.net сообщила, что Пенсионный фонд Украины (ПФУ) останется дефицитным, пока государство до минимума не сократит размер пенсионных выплат через первый (солидарный) уровень пенсионной системы.

Юлия Кузнецова

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.