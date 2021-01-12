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Дыра в Пенсионном фонде. Долг перед Госказначейством за пенсии превысил 60 млрд грн

12.01.2021, 16:09
Дыра в Пенсионном фонде. Долг перед Госказначейством за пенсии превысил 60 млрд грн - Фото
Фото: пресс-служба НБУ

Пенсионный фонд Украины не смог профинансировать 14 млрд грн пенсий в 2020 году, недостача была покрыта займами Государственного казначейства. Общий долг ПФУ перед Казначейством на начало 2021 составляет 62, 1 млрд грн или 1,5% ВВП, сообщается на странице аналитического центра CASE Ukraine в Facebook.

Отмечается, что в 2020 году Пенсионный фонд Украины недополучил 19,7 млрд поступлений от Единого социального взноса. В декабре поступления от ЕСВ ускорились до 16,2% год-к-году, однако этого не хватило, чтобы перекрыть недостачу.

"Скорее всего выплата пенсий в долг станет для нас обыденностью в ближайшие десять лет. Пока "солидарная система" не обанкротится", – заявляют аналитики центра.

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Юлия Кузнецова
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