Дыра в Пенсионном фонде. Долг перед Госказначейством за пенсии превысил 60 млрд грн
Пенсионный фонд Украины не смог профинансировать 14 млрд грн пенсий в 2020 году, недостача была покрыта займами Государственного казначейства. Общий долг ПФУ перед Казначейством на начало 2021 составляет 62, 1 млрд грн или 1,5% ВВП, сообщается на странице аналитического центра CASE Ukraine в Facebook.
Отмечается, что в 2020 году Пенсионный фонд Украины недополучил 19,7 млрд поступлений от Единого социального взноса. В декабре поступления от ЕСВ ускорились до 16,2% год-к-году, однако этого не хватило, чтобы перекрыть недостачу.
"Скорее всего выплата пенсий в долг станет для нас обыденностью в ближайшие десять лет. Пока "солидарная система" не обанкротится", – заявляют аналитики центра.
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- За 11 месяцев 2020 года Пенсионный фонд Украины (ПФУ) недополучил 19,4 млрд грн поступлений от Единого социального взноса. В ноябре расхождение с планом составило 1 млрд грн. Планы по поступлению средств от уплаты единого социального взноса в январе-октябре 2020 года также были недовыполнен на 17,9 млрд грн.
- Пенсионный фонд Украины (ПФУ) ожидает 26 млрд грн дефицита средств солидарной пенсионной системы в 2021 году.Согласно проекту бюджета Пенсионного фонда на 2021 год, доходы сформированные в рамках солидарной системы составят 324 млрд грн. При этом запланированные обязательства ПФУ составляют 350 млрд грн.
- Соцвыплаты бюджета-2021. Верховная Рада приняла во втором чтении закон "О государственном бюджете Украины на 2021 год". Общий бюджет на социальные расходы составляет 311,3 млрд грн (в 2020 – 313,2 млрд).
- С 1 января 2021 года размер минимальной пенсии по возрасту для безработных пенсионеров увеличится до 2400 грн.Увеличение продиктовано повышением минимальной заработной платы до 6000 грн. Для украинцев, достигших 65-летнего возраста со стажем работы 35 лет у мужчин и 30 лет у женщин, пенсия по возрасту составит 40% минимальной заработной платы.
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