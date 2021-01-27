Дыра в Пенсионном фонде не исчезнет, если все пенсии не сделать минимальными – Либанова

Пенсионный фонд Украины (ПФУ) останется дефицитным, пока государство до минимума не сократит размер пенсионных выплат через первый (солидарный) уровень пенсионной системы. Об этом в интервью LIGA.net рассказала директорка Института демографии и социальных исследований им. Птухи НАНУ Элла Либанова.

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"Дефицит не исчезнет, пока в Украине будет сохраняться такая же дифференциация в выплатах пенсий. Все выплаты из солидарной системы должны быть близки к честно рассчитанному прожиточному минимуму, но с учетом коэффициента страхового стажа – чтобы стимулировать граждан работать легально", – отметила Либанова.

По ее словам, в остальном пенсионное обеспечение должно быть "самостоятельным" – речь о накопительных пенсиях или других видах частных инвестиций граждан.

"Накопительные пенсии нужно вводить, однако к этому есть несколько предостережений: недоверие населения к государство и финансовым рынкам, малые доходы населения, из-за чего людям не с чего откладывать на пенсию, не совсем удачный момент в плане инвестиционного климата в стране – частным пенсионным фондам сейчас приходится в основном инвестировать в ОВГЗ. Меня это настораживает", – сказала Либанова.

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Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Верховная Рада в кратчайшие сроки примет законодательство для запуска второго уровня пенсионной системы – обязательных накопительных пенсий – уже в 2021 году.

Министерство социальной политики предлагает предоставитьгражданам старше 50 лет право отказаться от участия в обязательной накопительной пенсионной системе.

Согласно предложению профильного комитета Верховной Рады к законопроекту о введении в Украине накопительных пенсий, финансирование пенсий второго уровня будет происходить за счет Единого социального взноса и Налога на доходы физических лиц. От каждого из налогов (22 и 18% соответственно) в накопительную систему будет перечисляться по 2%.

Сергей Шевчук

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