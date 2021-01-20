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Пенсионная реформа. Кабмин хочет разрешить украинцам отказываться от накопительных пенсий

20.01.2021, 18:29
Пенсионная реформа. Кабмин хочет разрешить украинцам отказываться от накопительных пенсий - Фото
Иллюстративное фото: Юлия Березовская/пресс-центр НБУ

Министерство социальной политики предлагает предоставить гражданам старше 50 лет право отказаться от участия в обязательной накопительной пенсионной системе. Об этом идет речь в серии изменений, которые к законопроекту №2683, внедряющему в Украине накопительные пенсии, подготовило Минсоцполитики, сообщили LIGA.net в министерстве.

Минсоц также предлагает:

- создавать специальные фонды для тех граждан, которые не смог выбрать для обязательных пенснакоплений негосударственный пенсионный фонд (НПФ). Несмотря на то, что такой фонд будет создан государством, планируется, что его работа не будет отличаться от уже существующих НПФ.

- создать "единое окно", где каждый участник системы сможет самостоятельно выбрать фонд, переводить накопленные средства с одного фонда в другой, контролировать состояние счета и т.п. "Единое окно" станет единой базой данных с информацией по всем участникам второго уровня накопительной системы, полагают в Минсоцполитики.

- Финансирование накопительных пенсий будет происходить за счет Единого социального взноса и Налога на доходы физических лиц: от каждого налога в систему будет поступать по 2%.

- Для пенсионных выплат планируется предоставить три опции: пожизненные платежи, разовая выплата или разделение на определенный срок.

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Минсоцполитики уже представило предложения Комитету Верховной Рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов.

Как уточняют в министерстве, озвученные инициативы полностью поддержал премьер-министр Денис Шмыгаль. Глава Комитета по социальной политике Галина Третьякова также продемонстрировала готовность принять все изменения. Пока Минсоцполитики ожидает комментариев от Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, а также от Национального банка.

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Юлия Кузнецова
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